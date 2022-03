FC Barcelone : la presse catalane supplie Joan Laporta de changer d'avis pour Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

C'est un sujet sur lequel nous vous informons en exclusivité sur Foot Mercato depuis des mois déjà. Lors du feuilleton hivernal concernant l'international tricolore, on vous dévoilait notamment l'existence d'un accord verbal avec le PSG, alors que l'ailier et son entourage réclamaient - et réclament toujours - un salaire de Ballon d'Or à la direction barcelonaise.

La semaine dernière, nous vous expliquions que les Barcelonais allaient formuler une nouvelle offre avec un salaire revu à la hausse, mais encore bien loin des 20 millions d'euros net réclamés par le camp de l'ancien du Borussia Dortmund. Mais une chose est sûre, son statut au Barça a changé, tant vis à vis de la direction, que des supporters et des médias.

Les médias pleurent déjà son départ

Ainsi, en ce lundi de trêve internationale, la presse catalane revient sur le cas du numéro 11. « Et si on changeait d'avis sur Dembélé Jan ? », titre ainsi le quotidien Sport. Dans un article particulièrement flatteur pour le Français, le média explique qu'un revirement de situation de la part du président serait le bienvenu, et qu'en interne, beaucoup de dirigeants sont de cet avis et l'ont déjà fait savoir.

Dans un autre article publié sur le site du journal, on a aussi de jolis mots pour Dembouz. « La meilleure version de Dembélé est arrivée dans le sprint final de ses cinq ans de contrat. [...] Xavi a réussi à ce que Dembélé soit le meilleur joueur du monde à son poste », indique le journal, qui regrette clairement son probable départ et n'est pas convaincu par son potentiel remplaçant : « Raphinha, ce n'est pas Dembélé. Du moins, pas le meilleur Dembélé ». La balle est dans le camp de Laporta...