Tottenham : le communiqué cinglant des supporters

Les supporters de Tottenham tirent la sonnette d’alarme. Le « Tottenham Hotspur Supporters’ Trust » (THST), principal groupe de fans du club londonien, a publié ce vendredi un communiqué très critique, dénonçant une « chute dramatique des ambitions au sein du club ». Les fans reprochent notamment la saison décevante des Spurs et les déclarations répétées de Thomas Frank rappelant la 17e place en Premier League la saison dernière et la qualification en Ligue des Champions uniquement via la Ligue Europa. Ils reviennent également sur la récente polémique du gobelet du coach danois, « embarrassante pour les supporters » selon le communiqué.

Le THST appelle à davantage de transparence de la part de la direction : « les supporters ont besoin d’entendre directement de la part des dirigeants les ambitions du club. Cela commence lors du prochain mercato, au cours duquel tous les moyens doivent être mis en œuvre pour démontrer que Tottenham Hotspur est un club de football sérieux ». Actuellement à la 14e en Premier League après leur défaite à Bournemouth (2-3), les Spurs sont sous pression face à leurs fans.