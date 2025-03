Adrien Rabiot est tombé amoureux de l’OM

Dans les dernières heures du mercato estival, Adrien Rabiot (29 ans) a débarqué à l’Olympique de Marseille pour deux saisons. Aujourd’hui l’un des meilleurs éléments de l’effectif de Roberto De Zerbi, qui l’a positionné dans un rôle plus offensif, aux côtés de Mason Greenwood, le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain confirme être totalement tombé amoureux de Marseille et ne regrette pas d’avoir signé à l’OM, plutôt qu’un cador européen.

«Si je regrette d’être passé à côté d’un plus gros club ? Non, pas du tout, au contraire. On en parle souvent avec Medhi Benatia, il m’envoie des messages, il me dit : "cet amour-là que qu’on te donne, que les gens te donnent ici, est-ce que tu penses que tu aurais pu me trouver ailleurs si tu étais parti à Manchester United ou ailleurs ?" Et c’est vrai que depuis que ce que je vis ici, cet amour que les gens me donnent, je ne l’ai pas connu ailleurs. Ici, j’ai l’impression d’être vraiment reconnu à ma juste valeur», a-t-il lâché auprès de DAZN. Une jolie déclaration d’amour à l’OM.