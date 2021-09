La crise couve au FC Barcelone, la botte secrète de Carlo Ancelotti au Real Madrid

La suite après cette publicité

Le début de saison du Barça pose question

En Espagne, le match du FC Barcelone était attendu hier soir. Les Catalans recevaient Grenade au Camp Nou. Et encore une fois en ce début de saison, le Barça a déçu avec un triste match nul (1-1). Mais bon, l'essentiel est ailleurs pour la presse catalane qui s'est trouvé un nouveau sauveur ce matin. Il s'agit de Ronald Araújo, le défenseur central. C'est lui qui a égalisé à la 90e minute et a sauvé son équipe d'une nouvelle déconvenue. Mundo Deportivo lui accorde sa Une avec justement ce mot "sauveur" qui revient. Pour le quotidien, le défenseur de 22 ans a été le meilleur joueur du Barça hier soir. Symptomatique. Même son de cloche en Une de Sport ce matin qui qualifie cette fois Araujo de «héros». Mais le quotidien n'est pas tendre sur la prestation des Blaugranas. «Un but in extremis du défenseur central a empêché la défaite. L'équipe blaugrana a montré une fois de plus son impuissance et son manque de ressources contre Grenade, juge le journal. Koeman, lui, se défend : "en regardant 'équipe... Qu'est-ce qu'on va faire, jouer au tiki taki (sic) ? Nous avons fait ce que nous devions faire.» L'Esportiu est aussi critique de son côté en évoquant «une nuit frustrante» pour le Barça. Même le journal Marca fait sa Une sur ce nul des Catalans et se demande : «Mais quel Barça est-ce ? Un très mauvais match pour les Culés», juge le journal pro-Madrid. Bref, la pression monte et la crise couve au Barça.

Le fils d'Ancelotti met tout le monde d'accord à Madrid

En revanche à Madrid, tout va bien dans le meilleur des mondes et on s'extasie sur le duo de rêve que forment Karim Benzema et Vinicius Jr. Et ces deux-là ont «l'envie d'Europe» comme l'écrit AS ce matin. «Vinicius et Benzema sont en tête des duos de buteurs dans les cinq grands championnats continentaux. Ensemble, ils ont marqué plus de buts que toute autre équipe de première division.» De son côté, Marca donne quelques indications sur le management de Carlo Ancelotti et l'équilibre que l'italien a parfaitement trouvé depuis son retour sur le banc. Le journal indique c'est aussi grâce à son fils Davide qui est son adjoint. Le média évoque carrément «l'arme secrète de Carletto. L'entraîneur adjoint et fils de l'entraîneur est son meilleur complément. Il est proche des joueurs et c'est le meilleur relais du coach dans le vestiaire.» Le successeur d'Ancelotti est déjà tout trouvé !

Manchester United veut remporter la Premier League

On termine ce tour de la presse en Angleterre avec la Une du Daily Mirror ce matin. Et ce sont les déclarations de Jesse Lingard qui font les gros titres ce matin. L'attaquant, buteur contre West Ham, ce week-end, déborde de motivation pour cette saison et il prévient les concurrents des Red Devils : «Soyez sur vos gardes.» Les Mancuniens s'engagent à maintenir le cap jusqu'au bout et pour Lingard : «United a fait une grande déclaration à ses rivaux pour le titre.» La Premier League s'annonce donc passionnante cette saison.