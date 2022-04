JT Foot Mercato : les pistes prioritaires du Barça pour la saison prochaine

La suite après cette publicité

Xavi désigne les secteurs à renforcer pour le Barça

Le Barça de Xavi est encore en phase de reconstruction. Si le tacticien espagnol a amené un vent nouveau en Catalogne, il y a encore pas mal de changements à effectuer afin de ramener le FC Barcelone au sommet. L'un des chantiers prioritaires se situe notamment en défense, avec une arrière-garde vieillissante. Selon le quotidien espagnol Sport, le rêve de Xavi à ce poste se nomme Lucas Hernandez, le champion du monde français. Capable d'évoluer dans l'axe et dans le couloir gauche, Lucas Hernandez est particulièrement apprécié pour sa polyvalence. Une piste néanmoins compliquée, car le Bayern Munich ne semble pas enclin à lâcher son défenseur de 26 ans, recruté en juillet 2019 pour un montant record de 80 millions d'euros. Autre option pour le Barça, Alessio Romagnoli, défenseur de l'AC Milan. Selon AS, l'international italien fait aussi partie des cibles prioritaires du Barça. Le joueur de 27 ans présente l'avantage d'être libre à l'issue de la saison. L'autre priorité se nomme Ousmane Dembélé. Un dossier qui connaît de nouveaux rebondissements. Ainsi, d'après nos informations, le Barça est revenu à la charge avec une offre qui se rapproche sensiblement des demandes du joueur. Affaire à suivre.

Manchester United en pleine réflexion pour CR7

Meilleur buteur de Manchester United cette saison avec 23 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues, Cristiano Ronaldo impressionne toujours autant du haut de ses 37 ans. Son apport est considérable, malgré le fait que la presse anglaise le remette en cause en raison de son attitude et de son statut, qui agacent au sein vestiaire mancunien. Mais la donne a changé depuis. Manchester United n'est plus aussi sûr de vouloir se séparer du buteur portugais, comme l'a laissé entendre Ralf Rangnick. «C'est quelque chose dont nous devrions parler entre nous. Erik [ten Hag], le conseil d'administration et moi-même. Cristiano a encore un an de contrat, il est également important de voir et de découvrir ce qu'il veut faire, s’il veut rester. Mais, encore une fois, je n'ai pas pu parler avec Erik jusqu'à présent et par conséquent, cela n'a pas de sens d'en parler maintenant». Reste néanmoins a connaître les motivations du principal intéressé en cas de non-qualification des Red Devils pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

L'OL séduit par une promesse de Feyenoord

La fin du prêt d'Emerson, qui va retourner à Chelsea cet été, oblige l'Olympique Lyonnais à s'activer pour lui trouver un remplaçant. Bruno Cheyrou, chef du recrutement, travaille en ce sens. Comme nous vous l'avions révélé, la piste menant à Ghislain Konan est étudiée avec beaucoup de sérieux, compte tenu de son statut d'agent libre. Mais un autre profil a tapé dans l'œil des Gones. Il s'agit du prometteur Tyrell Malacia, le latéral gauche néerlandais qu'on a pu voir à l'œuvre hier lors de la victoire de Feyenoord face à l'OM en demi-finale d'Europa Conférence League (3-2). Selon nos informations, son profil est apprécié en interne, mais il n'y a pour le moment aucune offre de formulée. Le joueur de 22 ans est estimé à 10 M€.