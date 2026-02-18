OM : Johan Micoud fracasse le choix Habib Beye

Qui sera sur le banc pour diriger les Marseillais ? C’est la question que tout le monde se pose à quelques jours de la rencontre entre Brest et l’OM ce vendredi (20h45). Dernièrement plusieurs noms ont été prononcés, mais rien n’est encore acquis, si ce n’est la possibilité qu’Habib Beye, destitué de ses fonctions à Rennes, vienne aider le club en cette deuxième partie de saison. Un choix qui avait étonné certaines personnes lors des premières rumeurs et qui continue de faire du bruit, tant son expérience sur le banc du SRFC a été délicate. Et ce n’est pas encore terminé puisqu’il n’a pas résolu son conflit avec la direction bretonne.

La suite après cette publicité

Dans l’Équipe du soir, le consultant, Johan Micoud a avoué ne pas comprendre pourquoi l’OM va remplacer Roberto De Zerbi par Habib Beye. « Faire partir Roberto De Zerbi pour prendre Habib Beye en pensant aller chercher la troisième place, c’est un mystère. T’as un coach qui a le meilleur pourcentage de victoire de l’histoire du club, et parce qu’il a pris 5-0 contre Paris, tu t’en sépares ? L’objectif n’est pas loin par rapport à la 3e place. T’es encore dans les clous. Même si c’est lui qui a voulu partir, tu peux le retenir et le protéger. Ta solution aujourd’hui, c’est Habib Beye, qui n’a rien fait en un an et demi en Ligue 1, avec la pression que le contexte de l’OM implique… moi ça me paraît incohérent ».