Le Barça va piller la Ligue 1, Arsenal a trouvé son futur buteur

Le FC Barcelone veut un joueur du LOSC

En coulisses, le Barca continue de travailler pour le prochain mercato. Depuis quelques jours, des médias anglais affirment que Manchester City s’intéresse à Pedri. Le club anglais aurait même fait une offre de 100 M€. AU Barca, il n’y a aucune trace de cette prétendue offre, le club rappel que Pedri « n’est pas à vendre » relaye Mundo Deportivo. Rumeur peut être encore plus surprenante, le club catalan suivrait Edon Zhegrova du LOSC selon Sport. Le joueur a annoncé son départ du LOSC en fin de saison. Deux destinations s’offrent à lui, le Napoli et le Barca. Lille voudra tirer du cash pour celui dont le contrat expire en 2026. Barcelone pourrait se tenter de se l’offrir cet été. Superdeporte rapporte que Lucas Chevalier et Jonathan David sont aussi dans le viseur.

Arsenal jette son dévolu sur Hugo Ekitike

Du côté d’Arsenal, l’infirmerie se vide. Arteta pourra à nouveau compter sur son meilleur attaquant, Bukayo Saka. Il devrait être aligné ce soir face à Fulham, 3 mois après sa blessure aux ischio-jambiers. De bons augures pour le match face au Real Madrid dans une semaine. Un renfort bienvenu, mais insuffisant pour jouer sur tous les tableaux. Dans cette optique, Arsenal a listé plusieurs buteurs potentiels pour le prochain mercato. Il y a toujours de l’intérêt pour Viktor Gyokeres évidemment, Benjamin Sesko, mais aussi pour Alexander Isak de Newcastle. Problème, ce dernier coûte trop cher. L’alternative la plus abordable s’appelle Hugo Ekitike d’après le Mirror et comme nous vous l’avions révélé en exclusivité. Francfort en demanderait près de 80 M€, soit un montant comparable à celui d’Havertz.

Le Real Madrid a un match d’une finale

Place à la demi-finale de Coupe du Roi ce soir, avec « un duel entre les deux Real » comme le placarde Marca. Avantage Real Madrid, qui s’était imposé 1-0 à l’aller. Mais pas de quoi crier victoire trop vite. La Maison Blanche devra faire sans Courtois, remplacé par Lunin. Reposés face à Leganes, Valverde, Vinicius, Rodrygo et Endrick sont de retour et devraient être alignés ce soir. Mbappé sera de la partie et le club compte beaucoup sur lui à l’avenir. Comme l’explique L’Équipe et El Chringuito, le coup-franc indirect de Mbappé doit en appeler d’autres. Le staff merengue veut faire de Mbappé son spécialiste des coup-francs. Cela fait plus d’un mois maintenant que le staff travaille avec lui sur ce domaine.