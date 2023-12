LOSC - PSG : Luis Enrique revient sur la non-célébration de Kylian Mbappé après son penalty

Auteur de l’ouverture du score sur penalty, dimanche soir, face au LOSC(1-1), Kylian Mbappé n’a pas exprimé une grande joie malgré son 16e but en Ligue 1. Très discret dans ce rôle de numéro 9 et peut-être encore marqué par la fin de match à Dortmund, l’attaquant français de 24 ans n’a finalement pas célébré son but. Un choix forcément remarqué et sur lequel Luis Enrique a été interrogé.

La suite après cette publicité

«Il faudra que vous lui demandiez. Moi j’ai célébré le but», a tout d’abord lancé l’Espagnol au micro de Prime Vidéo avant de réitérer ces propos en conférence de presse. Une chose est sûre, cette attitude de l’ancien Monégasque confirme un certain malaise au cours des dernières semaines, et ce malgré une feuille statistique toujours aussi déroutante…