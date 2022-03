PL : Eddie Howe meilleur entraîneur du mois de février

Insaisissable. Voilà comment définir le Newcastle d'Eddie Howe depuis quelques semaines en Premier League, alors que les Magpies restent sur 8 matchs sans défaite en championnat. C'est donc assez logiquement que l'entraîneur âgé de 44 ans a été élu ce vendredi "manager of the month" pour le mois de février outre-Manche.

Au cours de cette période, Newcastle a ainsi disputé quatre rencontres en PL, terminant ce deuxième mois de l'année civile avec un excellent bilan de trois victoires (Everton, Aston Villa et Brentford) et d'un match nul (West Ham). Tout ça avec la bagatelle de 7 buts inscrits et 2 encaissés seulement. Satisfaction.