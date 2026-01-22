L’Atlético de Madrid veut un international espagnol à 25M€

L’avenir d’Aleix Garcia a Leverkusen est encore flou, malgré ses jolies prestations. En effet, le milieu de terrain espagnol de 28 ans a réalisé une performance impressionnante malgré la défaite contre l’Olympiakos hier en Ligue des Champions (0-2). Celui-ci a touché le ballon 140 fois, un record pour la saison actuelle de C1. C’est certainement une statistique insignifiante à l’égard de certains, mais ce n’est pas le cas d’une formation espagnole, qui le cible attentivement ces derniers temps. Selon les récentes informations de AS, l’Atlético de Madrid souhaiterait recruter le joueur du Bayer et serait prêt à offrir 25 millions d’euros pour l’amener en Liga.

Les Colchoneros cherchent à renforcer leur milieu de terrain après le départ de l’international anglais Conor Gallagher, transféré la semaine dernière à Tottenham pour 40 millions d’euros. Pour le moment, Leverkusen n’a reçu aucune offre officielle de Madrid pour le joueur espagnol, qui est encore sous contrat jusqu’en 2029 avec son club. Cette information a d’ailleurs été confirmée par BILD. Pour rappel, Garcia a participé à 27 matchs, dont 25 titularisations, depuis son arrivée en Bundesliga en 2024 en provenance de Gérone. Sa solide performance et sa régularité en font l’un des éléments essentiels de l’équipe, mais jusqu’à quand ? Les dirigeants de la capitale vont devoir mettre les bouchées doubles durant cette fenêtre hivernale pour se l’offrir.