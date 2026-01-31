Paris FC : des supporters de l’OM présents en masse à Jean Bouin !

Après la débâcle de la Ligue des Champions, l’OM se déplace ce samedi après-midi à Jean-Bouin pour y affronter le Paris FC, lors de la 20e journée de Ligue 1. Et sur le terrain, l’OM a rapidement pris les commandes de la rencontre. Dominateurs dans le jeu, les Phocéens ont ouvert le score dès la 19e minute grâce à un pénalty transformé par Mason Greenwood, concrétisant une entame maîtrisée face au Paris FC. Un avantage logique tant l’OM impose son rythme dans ce début de match à Jean Bouin, malgré un contexte extra-sportif particulièrement encadré par les autorités.

Car en tribunes, le contraste est saisissant. Alors qu’un arrêté préfectoral (n°2026-00067) interdisait strictement l’accès au stade et à son périmètre à tout supporter marseillais, les images diffusées par beIN Sports montrent des milliers de supporters de l’OM présents dans les gradins, chantant à l’unisson en faveur des Phocéens. Maillots, écharpes et symboles marseillais sont largement visibles dans l’enceinte parisienne, en totale contradiction avec les règles annoncées et les contrôles renforcés promis. Une situation qui interroge ouvertement sur l’efficacité réelle de ces arrêtés préfectoraux et sur leur capacité à être appliqués, au-delà des intentions affichées.