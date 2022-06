Arsenal annonce le départ d'Alexandre Lacazette

Alors que le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, plusieurs clubs sont déjà très actifs en coulisses. Pour certains, il s'agit surtout de régler de nombreux dossiers chauds comme les joueurs en fin de contrat. Alexandre Lacazette était dans ce cas-là du côté d'Arsenal, avec un bail se terminant à la fin du mois. Et comme attendu, l'attaquant français ne prolongera pas avec les Gunners, qui ont officialisé son départ ce vendredi. «Alex Lacazette va nous quitter à la fin de son contrat actuel, qui court jusqu'au 30 juin. (...) Merci Laca, nous te souhaitons le meilleur pour le prochain chapitre de ta carrière», explique tout simplement le club londonien dans son communiqué.

