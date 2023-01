AS Roma : José Mourinho ferme la porte au PSG pour Nicolò Zaniolo

La suite après cette publicité

Alors que plusieurs rumeurs envoient Nicolò Zaniolo au PSG, son entraîneur José Mourinho a pris la parole sur ce dossier en conférence de presse ce dimanche après la victoire de son équipe face à la Spezia (0-2). S’il a confirmé la volonté de son joueur de faire ses valises, « The Special One » ne croit pas à un départ du milieu offensif italien lors de ce mercato.

« Je crois qu’en février, il restera ici mais le marché est ouvert et son désir est de partir (…). Montrer un désir ne signifie pas partir. Habituellement, quand un joueur veut partir, cela signifie qu’il y a des offres importantes derrière, mais ce n’est pas le cas. Il n’y a rien sur la table, rien que le club puisse accepter (…). J’ai une très bonne relation avec lui, j’ai toujours essayé de l’aider, il a fait un maximum d’efforts et pour cela, je l’ai toujours défendu, même quand il a été critiqué pour son peu de buts et de passes décisives ». De quoi refroidir les ambitions des dirigeants parisiens.

