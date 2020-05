OM : Jacques-Henri Eyraud avait acté le départ d'André Villas-Boas

C'est la zizanie à l'Olympique de Marseille, et encore, c'est un euphémisme. Voici maintenant près d'une semaine, jeudi dernier pour être précis, un communiqué tombe : l'OM et Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, vont se séparer à l'amiable. Inévitablement, cela a eu d'autres répercussions et les fans olympiens tremblaient pour leur entraîneur, le Portugais André Villas-Boas.

Et pour cause, le technicien avait lié son futur à celui de son ami espagnol. Depuis, c'est une partie de poker menteur qui se joue puisque les dirigeants marseillais, Jacques-Henri Eyraud, le président, et Frank McCourt, l'actionnaire majoritaire, sont entrés dans la danse et ont proposé au moins une prolongation de contrat à l'ancien de Chelsea et de Tottenham. Proposition déclinée, semble-t-il.

Eyraud ne veut pas porter la responsabilité du départ

Ce mardi, l'Olympique de Marseille publiait un nouveau communiqué et expliquait ce qu'il avait proposé à AVB : « lundi 18 en fin de journée, le club a fait parvenir à André Villas-Boas une proposition de prolongation de contrat de 2 ans (saisons 2021/22 et 2022/23) + 1 année en option (2023/24), si l’OM est qualifié en Champions League cette année-là ». Sauf que tout cela aurait pu se passer autrement.

Nous en apprenons encore un peu plus dans l'édition de ce mercredi de La Provence. Premièrement, le quotidien explique que le club a soigneusement évité de préciser que ce nouveau contrat, bien que plus long, était aux mêmes conditions financières, pas d'augmentation en somme. Mais ce n'est pas tout ! On peut aussi lire que jeudi dernier, Jacques-Henri Eyraud avait acté le départ du Portugais avant de faire « volte-face dans la même journée afin de faire croire que ce départ n'était pas de son fait ». Bonne Ambiance...