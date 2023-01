OM : Eric Bailly, la recrue de l’hiver

La suite après cette publicité

Eric Bailly est un joueur vraiment exceptionnel. Surtout quand son corps le laisse tranquille. Lorsqu’on essayait de deviner si l’Olympique de Marseille cherchait un défenseur central pour se renforcer cet hiver, la réponse était toujours la même : « non, c’est Eric Bailly ». Une phrase qui nous faisait un peu sourire, on l’admet.

Car, depuis le début de la saison, le défenseur central ivoirien n’avait joué que dix petites rencontres, dont sept titularisations, à cause de ses blessures. Il doit d’ailleurs jouer au moins 50% des matches pour que l’option d’achat dont dispose l’OM auprès de Manchester United soit levée. Alors forcément, on attendait de voir.

Tudor semble soulagé

De l’aveu même de son coach, il faut le mettre dans du papier bulle, ne pas précipiter son retour. Et c’est ce qu’il a fait contre Toulouse (6-1) en le faisant entrer à trente minutes du terme et pareil ce lundi, à Montpellier (2-1), où il a débuté la partie avant de céder sa place à Leonardo Balerdi pour la dernière demi-heure. Mais au cours de cette première partie de match, il a été vraiment excellent et il faut être aveugle pour ne pas voir qu’il y a une défense marseillaise avec et sans lui.

Il a gagné la plupart de ses duels, même si les statistiques pures et dures indique un total de 1 duel remporté sur 7 disputés. Car en réalité, il évite la majeure partie de ses duels en anticipant et en ayant une lecture de jeu largement au-dessus de la moyenne. Ceci explique peut-être cela, mais Pau Lopez a été bien tranquille hier après-midi.

Son coach, Igor Tudor, en conférence de presse, apparaissait, à son sujet, mi-ambitieux, mi-soulagé : « je l’ai déjà dit, on lui a aménagé un régime spécial de préparation physique. J’ai aimé ce que j’ai vu, j’ai même vu un gros niveau. Il a un gros niveau qualitatif. C’est un bon début. Espérons qu’il obtienne cette continuité dont il a besoin. On va travailler pour ». Gageons pour l’OM et pour lui que ça continue ainsi.