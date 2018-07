Les infos du jour en France

Herrera, idée fixe de l’OL. Selon Le Progrès, l’OL est toujours sur les traces de l’international mexicain (70 sélections, 5 buts) Hector Herrera (28 ans). Cette piste, confirmée par le quotidien sportif mexicain Récord, reste toutefois très compliquée à conclure pour les pensionnaires du Groupama Stadium et pour cause. D’une part, les Lyonnais font face à la concurrence de l’AS Roma. D’autre part, les hommes du président Jean-Michel Aulas risquent de se heurter aux exigences élevées du FC Porto pour son Mondialiste. O Jogo annonce en effet que Sergio Conceição n’entend pas le lâcher cet été. Du moins, pas si un club ne lève pas la clause libératoire de son capitaine, fixée à 40 M€.

Monaco continue sa razzia À Monaco, Soualiho Meité quitte le club. Le milieu de terrain s’est engagé avec le Torino en Italie. Antonio Barreca, lui, fait le sens inverse. Le latéral gauche italien de 23 ans qui évoluait au Torino s’est engagé pour 5 ans avec le club de la Principauté. C’est déjà la 11eme recrue des Monégasques ! Une véritable razzia sur les joueurs à fort potentiel avec on le rappelle le recrutement de Willem Geubbels, Tiago Ribeiro, Eliot Matazo et Robert Navarro 16 ans, Jonathan Panzo et Wilson Isidor 17 ans, Sofiane Diop 18 ans, Ronael Pierre-Gabriel 20 ans, Samuel Grandsir 21 ans et enfin le Portugais Pelé, 26 ans. Et ce n’est peut etre pas encore terminé ! Selon nos informations, l’AS Monaco s’est renseigné sur la situation du brésilien de Bordeaux Malcom, âgé de 21 ans. Attention, la concurrence est rude sur ce dossier. Tottenham et l’AS Roma sont également sur le coup.

Mario Balotelli à 2 M€ de l’OM ? Le dossier Mario Balotelli semble se rapprocher de sa conclusion. Présent à la Commanderie dimanche pour discuter avec la direction de l’Olympique de Marseille, l’attaquant italien serait d’accord pour rejoindre le club phocéen. Reste donc à s’entendre entre les clubs. Et selon France Football, l’OM a formulé une première offre à l’OGC Nice, à hauteur de 8 M€. Soit 2 M€ de moins que ce que réclame le club azuréen (10 M€). Et comme le joueur a séché la reprise de l’entraînement, on imagine mal les Niçois faire le moindre cadeau pour faciliter son départ...

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, c’est au tour de West Ham de venir frapper à la porte de Marcelo, défenseur brésilien de l’Olympique Lyonnais. Les Hammers, qui n’ont toujours pas ouvert les discussions avec l’OL, sont disposés à mettre environ 18M€ sur la table pour arriver à leurs fins. Reste maintenant à savoir comment les Gones réagiront. De son côté, Marcelo serait tenté par une expérience en Angleterre.

Info FM : Selon nos informations, le défenseur du Racing Club de Lens Dusan Cvetinovic est actuellement en négociations avec le Yokohama F. Marinos (Japon). Étant donné qu’il lui reste un an de contrat avec Lens, il s’agirait d’un transfert.

Info FM : Selon nos informations, le milieu offensif gaucher Magaye Gueye dispose de touches concrètes en France, avec le Stade de Reims et le RC Lens, prêts à bondir sur l’occasion s’il parvient à se libérer de sa dernière année de contrat. Ankaragüçü est également à l’affût sur ce dossier.

Info FM : La prolongation est imminente pour Pelé. Tout est quasiment bouclé pour la prolongation de l’ancien Manceau, qui va signer jusqu’en 2020. Selon nos informations, la signature devrait intervenir dans les 48 prochaines heures.

Nice Matin assure que le transfert d’Alassane Plea au Borussia Mönchengladbach est imminent. Les Allemands sont tombés d’accord avec l’OGC Nice sur un montant de 23 M€, bonus compris. L’attaquant est attendu ce mercredi outre-Rhin.

D’après les informations de Sky Italia, Nice s’est mis d’accord avec Fulham pour le transfert de Jean-Michaël Seri autour de 20 M€. Le joueur est même attendu en Angleterre dans les prochaines heures mais d’après Nice-Matin, aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs.

Wahbi Khazri (27 ans) a découvert l’Étrat, centre d’entraînement de l’AS Saint-Étienne, ce lundi, révèle Le Progrès. Le milieu offensif tunisien, auteur d’une belle Coupe du Monde (2 buts et 2 passes décisives), a satisfait la traditionnelle visite médicale, préalable à son transfert, lui qui appartient toujours à Sunderland. L’Aigle de Carthage, prêté la saison passée à Rennes (9 buts en 24 apparitions en L1), devrait voir son départ chez les Verts officialisé ce mardi avant son départ en vacances. Les deux parties sont d’accord sur les bases d’un contrat de quatre ans.

En fin de contrat avec le FC Metz, le défenseur international serbe de 34 ans Milan Bisevac est dans le viseur du Red Star, promu en Ligue 2, indique le Parisien.

C’est officiel en France

Rolando prolonge à l’OM. En fin de contrat depuis le 30 juin à l’OM, Rolando reste finalement sur la Canebière. Le club phocéen vient d’annoncer la prolongation pour un an du défenseur international portugais de 32 ans.

Guy Ngosso quitte Amiens. À 33 ans et en fin de contrat, Guy Ngosso quitte le club d’Amiens. Il faisait partie de l’équipe qui est montée en Ligue 1.

Son but contre Bordeaux est dans les têtes de tous les amiénois tant il fut important (et beau) dans la quête du premier maintien en @Ligue1Conforama de l’Amiens SC. Guy a été un homme clé de cette belle épopée amiénoise.

Le club lui souhaite une bonne continuation pour la suite. pic.twitter.com/Yr7fnSL89L — Amiens SC (@AmiensSC) 10 juillet 2018

Lucas Deaux rempile à l’EAG

Lucas Deaux prolonge jusqu'en 2020 ! Après Jérémy Sorbon, Jérémy Livolant et Pedro Rebocho, l'En Avant de Guingamp a la plaisir de vous annoncer la prolongation d'une année supplémentaire du contrat de Lucas Deaux. Lucas est désormais lié avec l'EAG jusqu'au 30 juin 2020. pic.twitter.com/FUg4vE39xb — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 10 juillet 2018

L’ASSE prête Habib Maïga à Metz. Habib Maïga vient renforcer les rangs du FC Metz. Le milieu défensif de 22 ans est prêté une saison avec option d’achat par l’AS Saint-Etienne.

Le milieu défensif formé à l'#ASSE, Habib #Maïga , est prêté une saison avec option d'achat au @FCMetz !

L'AS Saint-Etienne lui souhaite pleine réussite pour cette nouvelle étape de sa carrière professionnelle.https://t.co/nfN8eJgFa6 — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 10 juillet 2018

Coulibaly à Glasgow. Les Glasgow Rangers annoncent l’arrivée de Lassana Coulibaly (22 ans), milieu de terrain du SCO Angers, sous la forme d’un prêt d’une saison.

#RangersFC can today announce the signing of Lassana Coulibaly on a season long loan from French side @AngersSCO subject to international clearance. Full information : https://t.co/Pu3LJ17WxP pic.twitter.com/jxJkJIpQm9 — Rangers Football Club (@RangersFC) 10 juillet 2018

Malik Tchokounté signe à Caen. Troisième recrue estivale de Caen ! Meilleur buteur du Paris FC la saison dernière (12 buts), Malik Tchokounté (29 ans) a signé pour trois ans avec le Stade Malherbe Caen. Il portera le numéro 19.

Amiens dit au revoir à Gakpé

Auteur de 3 buts et de 3 passes décisives en 29 matchs, l’@AmiensSC tient à remercier @SergeGKP pour sa belle saison passée à nos côtés. Le club le remercie d’avoir apporté son talent et son expérience et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. pic.twitter.com/bDW8qrQz6w — Amiens SC (@AmiensSC) 10 juillet 2018

Les infos du jour à l’étranger

Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin ! C’est l’événement de la journée et probablement du mercato estival : Cristiano Ronaldo quitte bel et bien le Real Madrid pour rejoindre la Juventus Turin.Le club madrilène a officialisé le transfert en fin de journée. CR7, lui, a écrit une lettre d’adieu aux supporters merengues. L’indemnité s’élève à 105 M€ et le Portugais, âgé de 33 ans, va signer un contrat de 4 ans. C’est un immense coup réalisé par la Juventus Turin, qui s’offre là un homme capable de l’aider grandement dans sa quête de Ligue des Champions. Après Can et Cancelo, la Juve se renforce considérablement.

Le Sporting CP prend feu. Au Portugal, le Sporting bouge dans tous les sens. Alors qu’il avait dans un premier temps résilié son contrat, Bruno Fernandes a choisi de revenir sur sa décision suite aux changements à la tête du club. Le milieu international portugais a signé un nouveau contrat de cinq ans, jusqu’en juin 2023, avec une clause libératoire fixée à 100 M€. Un autre retour pourrait d’ailleurs intervertir, celui de Nani, qui avait quitté le club en 2007 puis en 2015. Côté départs, Gelson Martins est annoncé avec insistance du côté de l’Atlético Madrid. Pour l’enrôler, les Colchoneros mettraient 15 M€ sur la table et incluraient le prêt de l’attaquant argentin Luciano Vietto et le transfert du gardien portugais André Moreira. Le grand espoir offensif Rafael Leão, lui, serait tout proche du Borussia Dortmund.

pic.twitter.com/HZ1klh8ZdY — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 10 juillet 2018

En bref à l’étranger

Jamaal Lascelles (24 ans) est suivi avec attention en Premier League. D’après Sky Sports, Newcastle a même rejeté une offre de 22,5 M€ de la part de West Ham pour l’ailier. Everton reste à l’affût également.

C’est officiel à l’étranger

Le milieu défensif uruguayen Lucas Torreira, 22 ans, s’est engagé avec Arsenal où il portera le numéro 11.

Antonio Adán à l’Atlético. Le club colchonero vient d’officialiser l’arrivée du portier Antonio Adan.

OFICIAL | El #RealBetis y el @Atleti acuerdan el traspaso de Antonio Adán ✍ ¡Toda la suerte del mundo, @AntonioAdan13 ! ➡ https://t.co/YBTFE8YfvD pic.twitter.com/cDoOFKiyee — Real Betis Balompié (@RealBetis) 10 juillet 2018

Naples prête Leandrinho. Le Napoli prête Leandrinho, jeune attaquant brésilien, à l’Atlético Mineiro jusqu’en juillet 2019.

Leandrinho é @GaloNaVeia ! O Atlético acertou nesta terça-feira (10/7), junto ao Napoli, da Itália, a contratação por empréstimo do atacante Leandrinho, até julho de 2019. Vamos, #Galo ! pic.twitter.com/emBpNcfYCL — Atlético (@atletico) 10 juillet 2018

Nuno Espirito Santo et son staff rempilent chez les Wolves. Wolverhampton annonce la prolongation des contrats de Nuno Espirito Santo, son manager, et son staff jusqu’en juin 2021.

.@Nuno and his coaching team have put pens to paper on a one-year contract extension, committing their future to Wolves until 2021. https://t.co/nF11RCu9bg — Wolves (@Wolves) 10 juillet 2018

Fernando Torres signe au Sagan Tosu. Fernando Torres quitte l’Europe. L’attaquant international espagnol de 34 ans, en fin de contrat avec l’Atletico Madrid depuis le 30 juin, a annoncé lors d’une conférence de presse qu’il rejoignait le club japonais de Sagan Tosu, avant dernier de la J-League. Il portera le numéro 9.

Valence s’offre Wass. Le FC Valence accueille ce mardi le milieu de terrain international danois Daniel Wass, en provenance du Celta Vigo. L’ancien de l’ETG s’est engagé jusqu’en juin 2022. Sa clause libératoire est fixée à 80 M€.

Bremer au Torino. Le Torino vient d’annoncer l’arrivée de Gleison Bremer (21 ans), défenseur central brésilien, en provenance de l’Atlético Mineiro.

Rui Costa à Porto. Le FC Porto annonce la signature de Rui Costa (22 ans), jeune attaquant portugais révélation de L2 la saison passée à Famalicão (10 buts en 17 matches), jusqu’en juin 2021.