Harry Maguire arrive à Manchester City

Manchester City continue de dépenser sans compter pour renforcer son arrière-garde. On se souvient des sommes colossales lâchées pour Kyle Walker, Aymeric Laporte ou encore Benjamin Mendy. Et ça va continuer à en croire les tabloïds anglais. En effet, selon le Mirror, Harry Maguire, défenseur central de Leicester, va s’engager cette semaine avec Manchester City. Et pour ce faire, les Citizens vont battre un nouveau record. L’international anglais va en effet devenir le défenseur le plus cher de l’Histoire. Les champions d’Angleterre vont dépenser pas moins de 80 millions de livres, soit 90 millions d’euros pour Maguire. Une sacrée somme qui va sans doute lancer en fanfare le mercato de Manchester City.

La Juve propose un salaire fou à De Ligt

Le feuilleton Matthijs de Ligt continue de plus belle. Depuis quelques jours, la Juventus Turin serait en effet en première position afin de recruter le défenseur central de l’Ajax Amsterdam, au nez et à la barbe du PSG et du FC Barcelone. Ce matin, la Gazzetta dello sport apporte un peu plus de conviction à cette rumeur. Selon le média, la Vieille Dame aurait offert un salaire de 12 millions d’euros par an au prodige néerlandais. Une somme importante que seul le Paris Saint-Germain peut aussi mettre sur la table. Cela devrait donc ressembler dans les prochains jours à un duel entre le champion d’Italie et le champion de France. Le FC Barcelone aurait en effet refusé de donner un tel salaire à un joueur de 19 ans. Le dénouement serait-il proche ?

Une première offre de l’Inter pour Lukaku

En délicatesse à Manchester United, Romelu Lukaku cherche une porte de sortie depuis la fin de la saison dernière. Et le Belge aurait trouvé son bonheur avec l’Inter Milan. Après plusieurs appels du pied à la Serie A et surtout à son nouvel entraîneur Antonio Conte, les choses sérieuses commencent à arriver. La semaine dernière, la presse transalpine annonçait un accord entre Lukaku et le club italien. Aujourd’hui, la Gazzetta dello sport explique que Conte veut absolument l’attaquant et très rapidement. Il veut l’avoir pour le début de la préparation. Pour cela, les dirigeants italiens auraient proposé 60 millions d’euros à Manchester United. Insuffisant sans doute puisque MU avait fixé le prix de Lukaku à plus de 75 millions d’euros.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10