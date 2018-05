Manchester City relance Mahrez

Et si le feuilleton Riyad Mahrez à Manchester City repartait de plus belle ? Alors que le transfert avait capoté dans les dernières heures du mercato d’hiver face aux exigences de Leicester sur l’indemnité de transfert, les Citizens auraient relancé le dossier ces derniers jours. À en croire le Times, l’entraîneur des Skyblues, Pep Guardiola serait toujours aussi enthousiaste à l’idée de voir débarquer l’Algérien dans son effectif. Surtout que, cette fois, il devrait bien quitter les Foxes après plusieurs mercatos à ne pas savoir sur quel pied danser.

Le Milan AC a un œil sur Falcao

C’est une petite bombe que lâche le quotidien Tuttosport ce matin. Selon le journal transalpin, le Milan AC aurait des vues sur l’attaquant de l’AS Monaco, Falcao. Les Milanais réfléchiraient à l’inclure dans une transaction avec André Silva, qui lui est dans le viseur du club de la Principauté. Un échange entre les deux attaquants pourrait faire les affaires des deux clubs. Mais peut-être pas de Falcao qui se retrouverait dans un club qui ne dispute pas la Ligue des champions. Cependant, rien n’est encore fait et le dossier ne fait peut-être que commencer.

L’Allemagne s’inquiète pour Neuer

Manuel Neuer disputera-t-il la Coupe du monde en juin et juillet prochain avec l’Allemagne ? C’est la question que tout un pays se pose, mais qui tend ces derniers jours vers la négative. En effet, comme le rapporte Bild ce matin, « il y a de plus en plus de doutes sur la participation du gardien du Bayern Munich à la plus grande des compétitions internationales de football. » Même s’il a repris le chemin de l’entraînement, Neuer n’a pas encore disputé la moindre rencontre avec le club bavarois. Il n’a plus joué de match officiel depuis septembre dernier et le manque de compétition et de rythme du gardien pourrait inciter le staff des champions du monde à ne pas le prendre dans la liste des 23.