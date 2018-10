À l’heure où l’équipe de France a retrouvé une jolie cote auprès du public français, encore plus depuis le sacre mondial des Bleus en Russie, le cas Karim Benzema a refait surface. Absent des rassemblements de la sélection depuis octobre 2015, l’attaquant du Real Madrid se sait condamné à se concentrer uniquement sur ses objectifs en club. Et si les récents succès de la Casa Blanca, dont trois sacres consécutifs en Ligue des Champions, lui ont sans doute permis d’oublier en partie ses déboires avec la sélection, l’histoire entre le natif de Bron et les Bleus laisse un goût amer.

Dernièrement, les suites de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena sont d’ailleurs remontées à la surface puisque la justice s’est à nouveau saisie du dossier. Une affaire sur laquelle est revenu le président de la FFF, Noël Le Graët. Lui qui avait fini par écarter le Merengue de la course à l’Euro 2016 en raison des répercussions médiatiques de cette affaire, le patron de la "fédé" se désole de voir un tel dossier revenir sur le devant de la scène.

C’est bel et bien terminé entre Benzema et les Bleus

« L’affaire Valbuena-Benzema a encore connu un nouvel épisode la semaine dernière, mais elle n’est toujours pas terminée. Vous vous rendez compte, ça fait trois ou quatre ans qu’elle est en cours ? Elle aurait dû être jugée beaucoup plus vite et elle nous a "pourris" », a-t-il indiqué dans un entretien accordé à Ouest-France. Et ce n’est pas tout. Après ses déclarations du mois de mai dernier, Le Graët en a profité pour réaffirmer, sans surprise, que Karim Benzema ne connaîtra pas de 82e cape sous le maillot tricolore.

« Je n’ai rien contre Karim, il s’est toujours bien comporté en équipe de France. Mais je pense que les Bleus, c’est terminé pour lui, d’autant qu’il est peut-être moins en forme depuis quelque temps. » Une dernière phrase qui ravira sans doute l’intéressé (qui fait partie des 30 nommés pour le Ballon d’Or), même si les médias espagnols se sont déjà chargés de lui rappeler qu’il n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 1er septembre dernier.