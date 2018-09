Vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière avec l’Atlético de Madrid, et du Mondial cet été avec les Bleus, Antoine Griezmann est l’un des favoris pour décrocher le Ballon d’Or, avec Luka Modric et Cristiano Ronaldo. Bien qu’absent des finalistes du prix FIFA-The Best, le Français s’estime au même niveau que le Portugais et que Lionel Messi, déclarant manger à la même table qu’eux. Des propos avec lesquels Diego Forlan n’est pas d’accord.

Ancienne gloire des Colchoneros et ambassadeur du club en Ligue des Champions, l’Uruguayen, meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010, pense que Griezmann est encore loin des deux superstars du football mondial. « Cristiano et Messi sont au-dessus de tout le monde. Griezmann n’est pas encore à leur niveau et Neymar, parce qu’il est si complet, est celui qui s’en approche le plus », a-t-il confié au micro de la Cadena SER. Griezmann pourra lui prouver le contraire ce soir, sur la pelouse de l’AS Monaco, pour le début de la C1 (21h, à suivre sur notre live commenté).