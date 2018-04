Absent des pelouses anglaises depuis le 5 février dernier et une défaite 4-1 en Premier League face à Watford, David Luiz se rapproche d’un retour sur les terrains. Le défenseur central brésilien qui a connu multiples pépins physiques s’est rendu à plusieurs reprises à Barcelone pour consulter un spécialiste. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur des Blues Antonio Conte a donné des nouvelles de son joueur.

« Je ne sais pas, on va tout faire pour qu’il joue avant la fin de saison. Il participe aux séances d’entraînement et s’améliore beaucoup. Il avait ce problème au genou qui l’empêchait de jouer. Il travaille très dur, il a l’intention de revenir avant la finale de la Cup, » a ainsi révélé le technicien italien. Il ne reste plus que cinq matchs à disputer cette saison pour Chelsea dont la finale de la Cup face à Manchester United.