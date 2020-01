Chelsea s’est qualifié pour le prochain tour de la FA Cup après avoir battu Nottingam Forest (2-0) ce dimanche après-midi à Stamford Bridge. Une victoire suite à laquelle l’entraîneur des Blues, Frank Lampard, a évoqué le cas Olivier Giroud et les conditions requises pour le laisser partir.

« J’ai parlé avec Olivier, et tout est clair. Si les conditions sont satisfaisantes pour lui, pour nous, pour le club, on pourra envisager son départ. Mais seulement si son poste est couvert par l’arrivée d’un autre joueur », a-t-il déclaré. Le club londonien a formulé dernièrement des offres pour Wilfried Zaha (Crystal Palace) et Moussa Dembélé (Lyon). L’arrivée d’un des deux joueurs ouvrirait donc la porte de sortie au Français, qui n’a plus joué avec Chelsea depuis le 30 novembre.