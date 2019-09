La cérémonie des FIFA-The Best 2019 a permis de récompenser le plus beau de l’année 2019 par l’intermédiaire du trophée Puskas. Alors qu’ils étaient dix pour briguer ce titre, Andros Townsend (Crystal Palace), Billie Simpson (Cliftonville Ladies), Amy Rodriguez (Utah Royals FC), Fabio Quagliarella (Sampdoria), Ajara Nchout (Cameroun), Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy) et Matheus Cunha (RB Leipzig) n’ont pas été désignés parmi les trois finalistes.

Auteur d’un sublime but face à Ferencvaros, Dániel Zsóri, tout juste âgé de 18 ans, a remporté le prix. Son retourné acrobatique a fait mouche et l’attaquant hongrois de Debrecen a réussi à obtenir davantage de voix que ses rivaux Juan Fernando Quintero (River Plate) et Lionel Messi (FC Barcelone).

