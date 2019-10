Revenu à la compétition le week-end dernier contre Bordeaux (1-0), Kylian Mbappé avait disputé 30 minutes en Gironde. Idem mardi dernier à Istanbul face à Galatasaray (1-0). Cependant, le Français avait senti une gêne au niveau de la zone touchée par sa blessure.

Et Thomas Tuchel vient de confirmer sur PSG TV que le natif de Bondy ne participera pas au match contre Angers demain. « Kylian ne sera pas prêt à jouer. Ce n’est pas une rechute, mais la cicatrice et les nerfs sont proches. Il a une réaction à ce niveau, ce qui est inconfortable. Il y a une cicatrice a cause de la blessure. Ce n’est pas une rechute. Edinson va s’entraîner avec nous ».

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10