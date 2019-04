Après avoir levé l’option d’achat de Giovani Lo Celso, le Betis veut continuer ses emplettes du côté du Paris Saint-Germain. Après avoir recruté Jesé en prêt cet hiver, voilà que les dirigeants du club andalou souhaitent maintenant l’acheter définitivement. Comme l’explique Estadio Deportivo, le Betis est en train de négocier avec le leader du championnat de France pour s’offrir le joueur espagnol « au rabais ».

Le Betis est effectivement satisfait des prestations du joueur, qui affiche un but en neuf rencontres de Liga. La direction estime qu’il est arrivé en Andalousie avec peu de rythme - et qu’il sera donc meilleur physiquement la saison prochaine - et son rôle sera d’ailleurs différent l’an prochain puisqu’il ne sera plus aligné en pointe de l’attaque. Il faudra également savoir quelles seront les intentions du joueur, mais les dernières informations parues en Espagne indiquent qu’il souhaite rester au Betis.