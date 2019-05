La saison 2018-2019 de Ligue 1 touche à sa fin avec ce vendredi soir la 38e et dernière journée. À l’Orange Vélodrome, l’Olympique de Marseille affronte Montpellier, et le score est toujours de 0-0 à la pause (un match à suivre sur notre live commenté). Et juste avant cette rencontre, Rolando a été honoré.

Forfait pour ce match, le défenseur portugais, qui va quitter le club (son contrat se termine en juin, ndlr) a reçu un maillot avec le numéro 123 dans le dos, représentant son nombre de matches joués sous les couleurs phocéennes, ainsi qu’une photo de lui après son but en prolongation contre le RB Salzbourg en demi-finale retour de Ligue Europa la saison dernière.