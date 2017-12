Joueur de l’Atlético Madrid depuis l’été 2014, Antoine Griezmann (26 ans) a franchi un palier dans la capitale espagnole. Arrivé en provenance de la Real Sociedad, l’international tricolore (49 sélections, 19 buts) a eu l’opportunité de disputer une finale de Ligue des Champions et de terminer sur le podium du ballon d’Or sous le maillot madrilène. Mais l’été dernier, le natif de Mâcon a voulu changer d’air et rejoindre une formation encore plus prestigieuse que son club actuel.

Annoncé tout proche de Manchester United, Griezmann a vu ses désirs être totalement chamboulés par la FIFA. En privant l’Atlético Madrid de mercato jusqu’en janvier prochain, l’instance dirigeante du football européen a fait capoter le transfert du Français. Un événement qui a donc remis à plus tard les envies d’ailleurs du numéro 7 rojiblanco. Car l’Atlético ne fera pas barrage à un départ si une nouvelle opportunité se présente à son joueur. D’ailleurs, dans un entretien accordé à L’Équipe, Diego Simeone a confié que son protégé verrait sans doute son niveau augmenter davantage en cas de transfert vers une écurie plus huppée.

« Si un jour Griezmann quitte l’Atlético et va dans une équipe plus offensive, il sera encore bien meilleur. Bien sûr, parce qu’il a besoin d’un jeu offensif ». Avant d’acter le probable départ de son artilleur vedette. « J’ai toujours dit la même chose. Mes joueurs, je les aime énormément. J’adore qu’ils grandissent. Je ne suis pas ingrat. Si un joueur vient me voir et me dit : "Coach, j’ai la chance de ma vie qui se présente pour jouer à tel club, je veux partir". S’il m’a laissé sa vie sur le terrain, comme le fait Griezmann, je dirais : "sans aucun problème". Je sais que le joueur a besoin de grandir. Bien sûr que Griezmann pourra partir à un moment donné, comme sont partis Diego Costa et Arda Turan... » Reste maintenant à savoir si MU aura toujours les faveurs de Grizi.