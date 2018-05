Le FC Barcelone a tout raflé sur son passage en Espagne cette saison. Liga, Copa del Rey : la première saison d’Ernesto Valverde est une réussite sur le sol national. L’élimination en quarts de finale de Ligue des Champions contre l’AS Roma entache quelque peu ce bilan et amène le club club catalan à une profonde réflexion. Mundo Deportivo assure ce mercredi que l’intersaison sera animée au Camp Nou. Une réunion au sommet est ainsi prévue entre la mi-mai et début juin pour définir les contours de la politique à mener. Les dirigeants, qui prépareront le calendrier de reprise estivale avec notamment la participation à l’International Champions Cup aux États-Unis, devront d’abord décider s’ils prolongent ou non le contrat de Robert Fernandez, secrétaire technique en charge du recrutement.

Selon MD, il serait plus proche d’un départ que d’une prolongation. Un dossier qui aura forcément son influence sur la suite du marché. Un marché qui s’annonce d’ailleurs particulièrement animé pour les champions d’Espagne. Dans le sens des arrivées d’abord. Le quotidien sportif espagnol rappelle qu’Antoine Griezmann (27 ans) est la priorité absolue des Azulgranas. L’international tricolore de l’Atlético Madrid n’est pas le seul à figurer sur la liste barcelonaise. MD explique que Fabian Ruiz (22 ans), révélation du Betis Séville dans l’entrejeu, plaît beaucoup en interne, tout comme les Néerlandais de l’Ajax Amsterdam Donny van de Beek (22 ans) et Frenkie de Jong (20 ans). Un de ces éléments débarquera peut-être cet été.

À moins que le Barça ne décide purement et simplement d’actionner son option préférentielle pour Arthur (21 ans). Le milieu de terrain brésilien du Grêmio Porto Alegre se voit déjà en blaugrana, mais les Catalans ne disposent pour l’instant que d’une priorité. Ils n’ont pas encore effectivement recruté l’Auriverde. Et d’après MD, son profil et le moment de sa venue les font encore hésiter... Il sera temps ensuite de se pencher sur la marche à suivre pour certains joueurs actuels du groupe de Valverde. La priorité en interne est évidemment toujours la prolongation de Samuel Umtiti (24 ans), en bonne voie aux dernières nouvelles.

Des décisions à prendre à tous les étages

Thomas Vermaelen (32 ans), en fin de bail en juin 2019, devrait lui être conservé, poussant donc à une réflexion sur l’avenir de Yerry Mina (23 ans). Le défenseur central colombien, arrivé en janvier en provenance de Palmeiras, n’a que très peu joué et un prêt pourrait être à l’ordre du jour. Pour leur part, André Gomes (24 ans), Paco Alcacer (24 ans) et Aleix Vidal (28 ans) seront placés sur la liste des transferts, en attendant de voir s’ils attirent les offres adéquates. Une réflexion sera également menée pour Denis Suarez (24 ans), dont la fin de saison réussie changera peut-être les plans initiaux de la direction.

Une chose semble en revanche entendue pour les décideurs du Barça, qui ont déjà entériné le départ d’Andrés Iniesta (34 ans) : aucun des six joueurs prêtés ne sera réintégré cet été. L’idée est claire, dégager des liquidités bienvenues grâce à eux sur le prochain mercato. Arda Turan (31 ans, Istanbul Basaksehir), Munir (22 ans, Alavés), Sergi Samper (23 ans, Las Palmas), Rafinha (25 ans, Inter Milan), Gerard Deulofeu (24 ans, Watford) et Douglas (27 ans, Benfica) savent donc à quoi s’en tenir, tandis que Marlon (22 ans) passera sa deuxième saison à l’OGC Nice.

Restera enfin à définir la politique en matière de promotion des jeunes. Les moins de 19 ans du Barça ont en effet remporté la Youth League, en survolant la compétition. Les patrons catalans devront donc gérer au mieux leur intégration en équipe réserve voire dans le groupe professionnel. Seul Carles Aleña (20 ans) est d’ores et déjà fixé sur son sort. Le milieu offensif, membre de la réserve cette saison, sera promu parmi les ouailles de Valverde. Juan Miranda (18 ans), prometteur latéral gauche, l’imitera en 2019. L’été du Barça s’annonce particulièrement agité.