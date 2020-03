La Ligue des Champions se refuse toujours au Paris SG. Et ces dernières saisons, l’histoire est même faite de rendez-vous manqués entre le club de la capitale et la coupe aux grandes oreilles. Qu’en sera-t-il cette saison ? Il est encore un peu tôt pour le dire mais les éléments ne sont pas spécialement favorables aux Rouge-et-Bleu. Après la défaite à l’aller à Dortmund (2-1), les champions de France devront en effet faire sans le soutien de leurs supporters pour briser la malédiction des 8es de finale (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato).

La préfecture de police de Paris et le ministère de l’Intérieur ont annoncé ce lundi que le retour face au Borussia se jouerait à huis clos. Un handicap et un manque à gagner sur le plan économique pour les pensionnaires du Parc des Princes. Mais ce n’est pas tout. Thomas Tuchel, en proie à de nombreux doutes au sein d’un vestiaire parfois interloqué, pourrait avoir à se passer de son arme offensive n° 1 cette saison : Kylian Mbappé.

Forcément diminué...

L’attaquant parisien a raté la séance d’entraînement de ce lundi, en raison de violents maux de gorge et d’une poussée de fièvre. Diagnostic : une angine. Et selon les informations de L’Equipe, du Parisien et de RTL, il n’est pas dit que le champion du Monde 2018 participera à la mise en place tactique de ce mardi, à la veille du rendez-vous tant attendu par les Franciliens, au centre d’entraînement Ooredoo...

Sa participation à la rencontre n’est pas remise en cause, mais Le Parisien assure que l’as de Bondy ne sera pas à 100%. Le quotidien se demande même s’il sera présent sur la pelouse au coup d’envoi. Un doute fâcheux pour le PSG, tant son n° 7 revenait en grande forme (6 réalisations sur ses 3 dernières sorties). Pablo Sarabia a été testé au cas où aux côtés de Neymar, Edinson Cavani et Angel Di Maria. Jusqu’au bout, le PSG tremblera. Encore une fois...