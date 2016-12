Le bras de fer ne fait que commencer. Entre l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais, le duel est lancé depuis dimanche soir et le succès probant acquis par les Gones en terres princières (1-3). Plus que cette victoire, ce sont les propos tenus par Vadim Vasilyev, vice-président de l’ASM, après la rencontre qui ont mis le feu aux poudres : « Je n’ai pas l’habitude de parler de l’arbitrage mais, ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. L’Olympique Lyonnais est favorisé par l’arbitrage. Je constate qu’il y a eu plusieurs cas où l’Olympique Lyonnais a gagné à 11 contre 10. J’ai même eu l’impression qu’on a joué à 11 contre 12 puis à 10 contre 12. Le moment est venu de bien réfléchir à ce sujet. Plusieurs personnes parlent en coulisses, mais jamais franchement », avait-il lancé.

Des mots forts que n’avait pas manqué de commenter Jean-Michel Aulas, lequel avait répondu sur les ondes de RTL : « C’est une immense déception personnelle d’entendre ce genre de choses qui jette l’opprobre sur les arbitres. (…) Il n’y a pas d’erreur manifeste d’arbitrage, quelques fois des interprétations, je ne comprends pas, ce n’est pas justifié. Je vais être attentif à ce que vont faire la FFF et la Ligue, on ne peut pas jeter l’opprobre sur les arbitres. (...) Ça voudrait dire que les arbitres se laissent influencer ou même sont corrompus. (...) Je ne suis pas content, je réfléchis. J’espère qu’il y aura des excuses rapides. (...) Porter plainte ? Tout est envisageable. (...) Il y a un préjudice d’image », avait répliqué le président de l’OL, ouvrant la porte à des suites judiciaires.

« La bêtise rejoint la jalousie »

Interrogé à ce propos en zone mixte, JMA s’est ravisé, affirmant ne pas vouloir en arriver là : « Souvent, dans les propos tenus à chaud, on espère que les gens vont reconnaître leurs erreurs et s’excuser. Je pense que Monaco a été encouragé, par un certain nombre de médias, à rester sur sa position. Moi, j’espère que la Fédération et la Ligue vont rapidement prendre position, ce qui permettrait de revenir à quelque chose de plus sain. Vadim et Dmitry Rybolovlev (le propriétaire) étaient des amis, les choses se passaient bien dimanche soir jusqu’à cette déclaration. J’espère que la Fédération et la Ligue vont faire leur travail, ce qui m’évitera de le faire moi-même », a-t-il assuré, avant de dévoiler les raisons qui ont selon lui poussé la direction monégasque à s’exprimer de la sorte.

« Quand on investit des centaines de millions, quand la Fondation essaie d’inculquer des valeurs, quand les éducateurs travaillent pour avoir la meilleure Académie en France... Se faire traiter de cette manière-là, ça marque. (...) J’espère qu’il y aura des excuses au plus haut niveau très rapidement. C’est la réussite qui fait que les gens qui n’ont pas pris le risque d’investir 500 M€ pour construire un stade sont fous de jalousie. Et comme les moutons de Panurge croient être intelligents en s’essayant à être aussi revendicatifs, la bêtise rejoint la jalousie », a-t-il conclu. Les intéressés apprécieront.