L’aventure londonienne d’Unai Emery aura duré un peu plus d’un an. Après une première saison convaincante, avec une finale d’Europa League perdue face à Chelsea et une cinquième position - à un petit point du quatrième Tottenham - en Premier League, le Basque a pris la porte fin novembre. Son équipe était alors huitième en championnat, sur une dynamique désastreuse. « La décision a été prise suite aux résultats et aux performances loin du niveau requis », expliquait le club sur son site officiel. Dans un entretien accordé à la BBC, le tacticien ibérique s’est exprimé sur ses dernières semaines compliquées à la tête des Gunners.

« J’étais très satisfait de la façon dont les choses se sont passées (pendant sa première saison, NDLR), parce que je pense qu’on a appris à devenir une équipe, une équipe efficace et compétitive, et qui montrait pourquoi Arsenal avait fait appel à moi. Je pense qu’on avait réussi de ce côté-là, on avait juste besoin de faire ce dernier pas de l’avant. Cette saison, on avait aussi bien commencé et j’ai eu la sensation - le club aussi - que les succès de la saison précédente étaient pris en compte et que maintenant nous cherchions à nous développer ensemble, au point où on parlait d’un nouveau contrat », a ainsi lancé le tacticien espagnol, qui a tenu à remercier Arsenal et a montré du respect pour le club londonien tout au long de l’interview.

Il a déjà refusé des propositions

Mais selon lui, tout est parti en vrille après une trêve internationale, alors que l’équipe était sur une bonne dynamique. C’est probablement à la trêve internationale du mois d’octobre qu’il fait référence, puisque son équipe n’a gagné qu’une rencontre depuis (c’est Ljungberg qui était sur le banc face à West Ham). « Avant la trêve, on était troisième, puis au retour pour le premier match, les frustrations des mauvais résultats ont commencé à nous rendre mauvais les matches suivants. On perdait de la confiance, et c’est vrai qu’on a perdu de la stabilité. En un mois tout s’est cassé. On était incapable de gagner et la question qu’on se posait, "qu’est-ce qui nous arrive ?", devenait un rouleau compresseur pour nous », a ajouté l’ancien Parisien.

« Quand ça arrive, le coach est le premier à être pointé du doigt. J’ai vécu ça dans d’autres clubs mais j’ai réussi à inverser la tendance en remettant l’équipe sur le droit chemin, mais à Arsenal ce mois était terrible. Des proches me disaient "je vois que tu souffres", et je leur répondais "clairement" », a-t-il confié, avant de se prononcer sur son avenir. S’il a été approché par plusieurs clubs à en croire ses propos, il souhaite se reposer et se ressourcer auprès des siens pour être en pleine forme pour son prochain challenge. On ne devrait donc pas le revoir sur un banc dans les prochains mois.