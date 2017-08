Liverpool avait recalé définitivement le FC Barcelone pour le transfert de Philippe Coutinho en publiant un communiqué officiel. Celui-ci confirmait que le milieu brésilien n’était pas à vendre et que son avenir se situait sur les bords de la Mersey. En Catalogne, on pansait déjà les plaies et on essayait tant bien que mal de rebondir après cet ultime camouflet. Mais le Barça pourrait bien reprendre espoir dans ce dossier. Selon Sky Sports, Coutinho aurait en effet transmis une demande officielle de transfert aux Reds ce vendredi. En Angleterre, cette démarche officielle se dénomme « transfer request ».

C’est un document officiel rédigé par le joueur et son entourage pour indiquer officiellement une volonté d’obtenir un transfert. Pour rappel, le club catalan avait formulé une dernière offre estimée à 85 millions d’euros plus 15 millions de bonus. Face à l’acharnement catalan, la direction du club anglais avait décidé de taper du poing sur la table en exprimant publiquement son refus de céder son joueur. Ces derniers jours, le FC Barcelone souhaitait que Philippe Coutinho se positionne clairement sur le sujet en intervenant auprès de ses dirigeants pour favoriser un départ en Catalogne.

Il faut croire que leur vœu a été exaucé avec cette démarche officielle effectuée par le clan Coutinho. Ce geste fort va-t-il obliger Liverpool à infléchir sa position sur le sujet ? Les Reds possèdent deux solutions dans cette affaire. Soit ils se résignent à ouvrir les négociations avec le Barça, soit ils campent sur leurs positions et bloquent Coutinho contre sa volonté. De son côté, le joueur s’est déjà mis d’accord avec le Barça sur les contours de son futur contrat. Reste à savoir désormais ce qu’en pense Jürgen Klopp, soucieux de conserver sa star cette saison.