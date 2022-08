FC Nantes : pourquoi ça coince pour Hwang Ui-Jo

Ce n'est désormais plus un secret : Hwang Ui-Jo est plus que jamais sur le départ du côté de Bordeaux. L'attaquant sud-coréen, qui a une belle cote, plait fortement au FC Nantes. Lors du Trophée des Champions, le président nantais Waldemar Kita avait d'ailleurs été très clair sur le sujet. «Non, il n’y a rien de fait pour Hwang Ui-Jo, c’est un désire du coach Antoine Kombouare, mais d’un côté il y a les Girondins et de l’autre le joueur, et il faut savoir s’il veut venir. On va peut-être rentrer dans les détails pour savoir s’il y a une possibilité.» Et justement, le joueur a une préférence.

Selon nos informations, alors qu'il étudiait sérieusement la possibilité de rejoindre le FC Nantes, l'international sud-coréen n'est plus vraiment intéressé. La raison ? L'entourage du joueur a été lassé des nombreux intermédiaires dans ce dossier, ce qui rend les négociations trop compliquées. De son côté, Hwang Ui-Jo privilégie désormais la piste menant à Wolverhampton. Le club anglais a fait une offre qui est d'ailleurs similaire à celle faite par Nantes jusque là. Les Wolves veulent remplacer l'attaquant Raúl Jiménez, blessé et absent plusieurs semaines. Le club anglais étudie plusieurs autres profils en attaque.