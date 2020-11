Monaco : Niko Kovac s'enflamme pour Willem Geubbels

Un sacré défi. L'AS Monaco reçoit ce week-end le Paris SG, leader de Ligue 1, sans son meilleur atout offensif. Wissam Ben Yedder, 6 réalisations et 1 passe décisive en 10 apparitions en Ligue 1, a en effet été testé positif à la Covid-19 lors du rassemblement de l'équipe de France et ne sera pas disponible pour la réception des champions de France en titre. Un coup dur pour Niko Kovac, qui adore son international tricolore.

Le Croate tient un autre de ses attaquants en très haute estime et pourrait bien lui faire confiance face aux Parisiens. Cet élément, c'est Willem Geubbels. Le jeune homme de 19 ans, auteur d'un but en sept entrées en jeu en L1 depuis le début de l'exercice, affiche des qualités qui enthousiasment grandement son entraîneur, comme il l'a expliqué ce mercredi en conférence de presse.

Utilisé contre le PSG ?

«Willem est aussi un joueur très jeune mais très talentueux. Quand je suis arrivé, ses qualités physiques étaient basses, donc il ne pouvait montrer toutes ses qualités, mais il s'améliore jour après jour», a-t-il expliqué, revenant sur les premières saisons compliquées de l'ancien Lyonnais sur le Rocher, en raison de blessures à répétition. Mais la donne semble changer.

«Ces trois, quatre semaines, il a franchi un palier. Il a de plus en plus de minutes. C'est possible pour vendredi... Je ne vais pas vous donner toutes les informations, sinon Thomas (Tuchel) saura tout, mais je crois en lui. Il est tellement rapide... comme peu de joueurs en France. C'est une grande arme, une menace pour l'adversaire. Quand il est lancé, il est extrêmement rapide. Je crois en lui pour le futur, sans aucun doute», a-t-il lancé. Un message très fort en direction du joueur, que l'ASM, qui l'a recruté en 2017 à l'OL pour 25 M€, attend désormais à son véritable niveau. À l'international U19 tricolore de répondre présent. Quoi de mieux qu'un grand rendez-vous comme la venue du PSG pour briller ?