Arsenal a trouvé son ailier après le retentissant échec Mudryk

Arsenal a une occasion en or. Avec 8 points d’avance sur ses poursuivants les plus proches, Manchester City et Manchester United, après 18 journées de Premier League, le club londonien peut rêver au titre de champion d’Angleterre. Le chemin est encore long et semé d’embûches, mais cela faisait bien longtemps que les supporters des Gunners n’avaient pas ressenti ce frisson d’excitation.

Pour ne pas tout gâcher, il faut ne pas se louper sur le mercato hivernal. Avec un effectif qualitativement limité offensivement par rapport aux autres cadors, Arsenal se doit de recruter un ailier supplémentaire. Le rêve Mudryk s’est envolé face à la surenchère de Chelsea, malgré l’envie du joueur ukrainien de rallier l’Emirates Stadium. Pour aider Saka et Martinelli, soumis à une cadence infernale, l’entraîneur Mikel Arteta a trouvé une nouvelle solution.

Trossard en rupture avec De Zerbi

Comme le rapporte The Guardian ce jeudi, Arsenal est entré dans une phase de négociations avancée avec Brighton pour le transfert du milieu offensif Leandro Trossard. Arrivé dans le sud de l’Angleterre en 2019 en provenance du Racing Genk, l’international belge s’est imposé comme un titulaire incontournable sous les ordres de Graham Potter. Cela se passe un peu moins bien avec le successeur du coach anglais parti à Chelsea, Roberto de Zerbi.

L’entraîneur italien a même récemment publiquement critiqué son joueur pour son attitude à l’entraînement, et le remplaçait régulièrement en cours de match. Cela sent clairement la fin de l’histoire entre Trossard et Brighton, et Arsenal compte bien en profiter. Le club londonien s’est même déjà mis d’accord avec le joueur de 28 ans autour d’un contrat longue durée. Le tarif du transfert ne s’élèvera pas aussi haut que pour Mudryk, et Arsenal pourra enfin tenir son élément offensif supplémentaire pour lui permettre de continuer à rêver un peu plus au titre.