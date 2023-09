La mère d’Harry Maguire monte au créneau

La suite après cette publicité

Harry Maguire (30 ans) vit un calvaire depuis sa signature à Manchester United. Houspillé par une partie de ses coéquipiers, le défenseur est surtout devenu la cible de moqueries et de sifflets sur les pelouses de Premier League en raison de ses erreurs sur le terrain et du prix de son transfert de 87 M€ à l’été 2019 (défenseur le plus cher de l’histoire alors) dont il ne parvient pas à décoller l’étiquette. Devenu remplaçant à Manchester United, il est toujours appelé par Gareth Southgate en équipe nationale mais ici non plus ça ne se passe pas bien. Il a de nouveau été pris pour cible après sa nouvelle bévue face à l’Écosse mardi soir. S’il a reçu le soutien de son sélectionneur, Maguire a également obtenu celui… de sa maman. Cette dernière a expliqué sur les réseaux sociaux le dégoût de voir son fils être considéré de la sorte.

«En tant que mère, voir le niveau de commentaires négatifs et abusifs que mon fils reçoit de la part de certains fans, experts et médias est honteux et totalement inacceptable. C’est quelqu’un qui travaille d’arrache-pied pour le club et le pays. J’étais en tribune comme d’habitude, ce qui a été fait n’est pas acceptable. Je comprends que dans le milieu du foot, il y a des hauts et des bas, du positif et du négatif, mais ce que reçoit Harry va bien au-delà du foot. Le voir traverser ce qu’il traverse n’est pas acceptable. Je détesterais voir d’autres parents ou joueurs vivre cela à l’avenir, en particulier les jeunes garçons et filles qui gravissent les échelons. Harry a un cœur énorme et c’est un bon travailleur, il est fort et peut gérer ça, quand d’autres ne le pourraient pas. Je ne souhaite ce genre d’abus à personne !», écrit Zoé Maguire sur Instagram.