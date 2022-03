Bundesliga : Lewandowski et le Bayern Munich déroulent face à l'Union Berlin

Après avoir été tenu en échec par Hoffenheim lors de la dernière journée de Bundesliga, le Bayern Munich accueillait l'Union Berlin pour tenter de se relancer en championnat. Julian Naggelsmann décidait de titulariser Upamecano, Coman, Hernandez et l'ancien parisien Tanguy Kouassi en défense. Comme très régulièrement cette saison, les Bavarois ont déroulé leur football.

À la mi-temps, le score était déjà de 3-0. C'est Kingsley Coman qui ouvrait le score d'une frappe exceptionnelle dans la lucarne avant que Tanguy Kouassi n'inscrive son premier but avec le Bayern Munich quelques minutes plus tard. Robert Lewandowski transformait aussi un penalty qu'il avait lui-même obtenu. Pourtant, les Berlinois avaient montré un très beau visage et auraient certainement mérité de marquer plusieurs fois en début de match. Au retour des vestiaires, le Polonais s'offrait un doublé, son 30eme but de la saison en championnat et le Bayern assurait tranquillement sa victoire. Les coéquipiers de Lucas Hernandez sont seuls en tête de la Bundesliga. L'Union Berlin reste 8eme.