Mino Raiola aimerait caser Paul Pogba au PSG

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, une rumeur a parcouru les travées du Parc des Princes. Les jours de Leonardo au Paris Saint-Germain seraient comptés. Info ou intox ? Toujours est-il que le directeur sportif des Rouge-et-Bleu continue d’avancer dans la campagne de recrutement francilienne. Le Batave Georginio Wijnaldum est arrivé libre de tout contrat et l’Italien Gianluigi Donnarumma est sur le point d’en faire de même. Et après ?

Après, Paris aimerait bien enrôler le latéral droit de l’Inter Milan Achraf Hakimi. Un défenseur supersonique pour lequel les Nerazzurri réclament au moins 70 M€. Ensuite ? Le PSG peut-il signer un nouveau gros coup ? À un an du Mondial 2022 au Qatar, il se murmure que les propriétaires du club seraient prêts à réaliser de gros efforts sur le marché. Et dernièrement, c’est le nom de Paul Pogba qui revient le plus souvent après les joueurs cités ci-dessus.

Paris reste en embuscade

Lié à Manchester United jusqu’en 2022, l’international français (81 sélections, 10 buts) de 28 ans fait beaucoup parler en ce moment. Auteur d’un excellent début d’Euro 2020 avec les Bleus, la Pioche fait saliver des Parisiens désireux d’étoffer leur entrejeu. Déjà bien contents d’avoir pu attirer Wijnaldum dans leurs filets, les Rouge-et-Bleu auraient déjà préparé le terrain en vue d’une éventuelle arrivée de l’ancien Havrais. Et dans cette affaire, Paris pourrait avoir un précieux allié : l’agent de Pogba, Mino Raiola.

Le Parisien indique dans son édition du jour que Paris est plus que jamais attentif à la moindre ouverture dans ce dossier. Et ça tombe bien car, après avoir tenté de placer son poulain au Real Madrid, Raiola aimerait bien rencontrer plus de succès avec le PSG. Et devinez quoi, Raiola est un excellent client de Leonardo. Cet été, les deux hommes ont déjà négocié le dossier Donnarumma et ils risquent d’en faire de même pour Alphonse Areola et Mitchel Bakker. Mais si le scénario tient la route, pas sûr que Manchester United soit du même avis.