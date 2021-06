Le PSG a un plan en tête pour attirer Paul Pogba

On l'a vu ce mardi, au Stade de France, face à la Bulgarie (3-0), Paul Pogba (28 ans) rayonne lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens. Manchester United, où il a passé une année contrariée par les blessures, en a bien conscience et a décidé de lever l'option pour le prolonger jusqu'en juin 2022. Pour autant, les Red Devils ne sont pas rassurés sur l'avenir du milieu de terrain.

La suite après cette publicité

ESPN explique ce mercredi que les Mancuniens entendent se réunir avec l'international tricolore (80 sélections, 10 buts) et son représentant Mino Raiola pour y voir plus clair. À un an de la fin de son contrat, le champion du monde 2018 est en effet en position de force alors que MU espère pouvoir le convaincre de prolonger l'aventure à Old Trafford.

Le PSG est en embuscade

La Juventus, le Real Madrid et même le FC Barcelone sont tous venus récemment aux nouvelles, explique le média britannique. Aucun d'entre eux n'a cependant la surface financière pour envoyer une offre conséquente cet été, susceptible de convaincre les Anglais de lâcher leur n° 6. En revanche, tout ce joli monde est disposé à attendre l'été 2022 pour récupérer gratuitement le Frenchy.

Et ESPN explique que le Paris SG aussi étudie sérieusement cette option. Fort de ses bonnes relations avec son agent, comme nous vous l'expliquions récemment, Leonardo veut y croire, comme il s'est positionné, aussi, pour tenter d'accueillir Ousmane Dembélé (24 ans) dans les mêmes conditions dans un an. Deux champions du monde 2018 à 0€ quelques semaines avant le Mondial au Qatar, voilà qui ferait sensation. MU peut trembler...