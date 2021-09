Pochettino et les difficultés du PSG à marquer sur coups de pied arrêtés

La suite après cette publicité

Face à Montpellier ce samedi soir (2-0), le PSG n'a pas forcé son talent mais aurait sans doute s'imposer en marquant plus souvent. Les occasions furent nombreuses mais les maladresses de Neymar et de Mbappé n'ont pas été les seuls manques. Malgré 8 corners et des coups-francs intéressants, les joueurs de la capitale n'ont presque jamais inquiété Jonas Omlin dans ce domaine.