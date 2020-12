PL : Aston Villa surclasse Crystal Palace, Fulham et Southampton dos à dos

La 15e journée de Premier League se poursuivait ce samedi après-midi avec notamment deux affiches au programme. La surprenante formation d’Aston Villa accueillait celle de Crystal Palace et pouvait compter sur un Bertrand Traoré très inspiré. L’ancien Lyonnais n’avait besoin que de cinq petites minutes pour tromper Guaita et ainsi donner un court avantage à son équipe (1-0). Grandement dominateurs, les Villans n’étaient pas loin de doubler la mise dans ce premier acte mais finissaient finalement par être réduits à dix après l’expulsion de Tyrone Mings juste avant la pause. Le match était alors relancé mais à l’image de leur première partie de saison, les locaux ne s’arrêtaient pas pour autant de jouer et finissaient par doubler la mise peu après l’heure de jeu par l’intermédiaire de leur défenseur anglais, Kortney Hause (2-0). El-Ghazi y allait également de son inspiration et scellait le sort de la rencontre à un quart d’heure du terme. À dix contre onze, Aston Villa s’imposait très nettement 3-0 et prenait ainsi la 6e place au classement.

La suite après cette publicité

De leurs côtés, les Londoniens de Fulham, en grande difficulté depuis le début de l’exercice, recevaient quant à eux la séduisante équipe de Southampton. Et si la première période ne laissait rien présager de passionnant pour le second acte, il en était finalement tout autre. Les joueurs de Southampton prenaient petit à petit l’ascendant dans cette rencontre et pensaient ouvrir le score à un quart du terme par l’intermédiaire de Shane Long. Mais c’était sans compter sur l’intervention de l’arbitre qui refroidissait les ardeurs des Saints en l’annulant pour une position de hors-jeu. Les visiteurs poussaient mais n’étaient en aucun cas récompensés. Alors qu’il ne restait plus que cinq minutes à jouer, Theo Walcott trompait Alphonse Areola et pensait dès lors offrir la victoire aux siens. Mais l’ancien joueur d’Arsenal finissait à son tour par être dégoûté par l’arbitre de la rencontre qui refusait ce dernier. En cause, une nouvelle position de hors-jeu. Malchanceux, les Saints devaient finalement se contenter d’un partage des points (0-0) et conservaient ainsi leur 8e place au classement.