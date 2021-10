PSG : Marco Verratti prend la défense de Neymar

La suite après cette publicité

La parole est à la défense. Alors que Neymar s'est récemment laissé aller à une sortie pour le moins surprenante, dans laquelle il expliquait que la Coupe du Monde 2022, au Qatar, pourrait bien être sa dernière, ne sachant pas s'il a la force d'esprit pour [s']occuper encore du football. Une déclaration fulgurante provoquant une onde de choc médiatique et faisant couler beaucoup d'encre dans les heures suivantes. Si l'attaquant de 29 ans a rapidement mis les choses au clair avec Leonardo, le directeur sportif du PSG et ce alors que son contrat court jusqu'en 2025, beaucoup ont encore en tête cette phrase pouvant en inquiéter plus d'un. C'est pourquoi Marco Verratti (28 ans) a souhaité prendre la défense de son coéquipier chez les Rouge et Bleu.

« Je comprends parfaitement (ce que ressent Ney, NDLR) et je ne subis pas un dixième de ce qu’il vit, a répondu le champion d’Europe italien. On nous demande de nous comporter comme des personnes normales mais quand on agit comme des personnes normales on nous le reproche. On nous répond qu’on ne peut pas agir ainsi car on est des footballeurs. C’est toujours comme ça avec les footballeurs. De l’extérieur tout le monde pense qu’on gagne beaucoup d’argent pour jouer au foot. Mais c’est aussi un travail au final, ce n’est pas qu’un jeu », a ainsi lâché Petit Hibou au sujet de Neymar lors d'un entretien accordé à Prime Vidéo et qui sera diffusé ce dimanche. Le n°10 parisien appréciera le soutien.

