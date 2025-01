Angers rêve de Steve Mounié

Il y a des choix de carrière que l’on regrette amèrement une fois les crampons raccrochés. Sera-ce le cas de Steve Mounié avec le FC Augsbourg ? Rappelons que l’attaquant béninois avait décidé de rejoindre la Bundesliga cet été, à l’issue de son contrat avec Brest, qui lui avait pourtant proposé une prolongation de contrat et la perspective de jouer en Ligue des Champions.

Quelques mois plus tard, Mounié court après son premier but en championnat d’Allemagne, et il attire aujourd’hui des clubs de L1 en quête de maintien. Selon nos informations, Angers rêve de frapper un grand coup, en tentant d’obtenir le prêt de l’attaquant âgé de 30 ans. Reste à savoir si ce dernier voudra relever le challenge proposé par le 14e de L1.