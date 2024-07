Le Bayern Munich en passe de boucler une nouvelle recrue à 50M€

Vous l’aurez sans doute remarqué, ce début de mercato avance tout doucement. L’Euro, mais aussi la Copa América et même les Jeux Olympiques limitent l’action des clubs. Ils préfèrent attendre la fin des compétitions, quitte à perdre un peu de temps, mais cela permet de limiter les risques, notamment de recruter un joueur qui se blesserait pour un moment par exemple. Le Bayern Munich n’est visiblement pas fait de ce bois-là. Entre les prolongations d’Aleksandar Pavlovic et de Josip Stanišić, et le recrutement déjà officialisé d’Hiroki Ito (30 M€), le dauphin du Bayer Leverkusen est déjà déterminé à reconquérir le trône.

Le Bayern Munich ne perd pas de temps en ces premières semaines de mercato. Il souhaite offrir la meilleure équipe possible, et rapidement, à son nouvel entraîneur, Vincent Kompany. Le Belge va voir débarquer dans les prochains jours Michael Olise. Tout est bouclé pour l’ailier français. Il ne reste plus qu’à signer les contrats après la traditionnelle visite médicale. Ce transfert ampute une bonne partie du budget du club allemand, lequel débourse 60 M€ pour s’offrir les services du joueur de Crystal Palace. C’est pourtant loin d’être terminé puisqu’un second gros mouvement est en approche d’après les informations de Sky Sport Germany.

Un accord est en passe d’être trouvé avec la direction de Fulham pour le transfert de Joao Palhinha. Actuellement à l’Euro 2024 avec le Portugal, le milieu de terrain va même signer jusqu’en 2028 avec l’écurie bavaroise. L’ultime offre du Bayern de 46 M€, assortis à des bonus a fini par convaincre les Cottagers de lâcher leur numéro 26. Ce dernier avait été recruté il y a deux ans du Sporting CP contre 22 M€. Il ne reste plus que quelques détails à régler entre les deux clubs, précise le média allemand qui évoque une prochaine arrivée officialisée après l’Euro, une fois que le joueur aura passé sa visite médicale.

C’est donc un dossier qui va se boucler et où le Bayern va obtenir gain de cause. L’été dernier déjà, alors que Thomas Tuchel était encore sur le banc de touche, Palhinha avait l’objet d’offres concrètes. Fulham avait tenu bon cette fois. Entre temps, l’athlétique milieu défensif a pris une autre envergure, notamment en sélection où il est devenu un titulaire depuis le 2e match de groupes. Kompany aura donc un numéro 6 de qualité en attendant, peut-être, de voir venir un autre acteur de cet Euro 2024 en la personne de Xavi Simons. Décidément, les Bavarois ont décidé de mettre les grands moyens cet été.