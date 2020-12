FC Barcelone : Lionel Messi balance sur les cas Luis Suarez et Antoine Griezmann

Quand Messi parle, on écoute. Et dimanche soir, l'Argentin a parlé pendant près d'une heure à La Sexta, évoquant pratiquement tous les sujets possibles. Il a expliqué que la décision concernant son avenir sera prise en fin de saison, comme il a aussi fait savoir que la situation du club est très mauvaise, rendant impossible un retour de Neymar ou l'arrivée de cadors dans les prochains mois.

Il a aussi été interrogé sur le départ de Luis Suarez, avec qui il formait un sacré duo, sur et en dehors du terrain. « Non, je voulais partir avant qu'il parte (le journaliste lui a demandé si le départ de Suarez a pesé dans sa volonté de partir, NDLR), mais oui ça m'a semblé de la folie ce qu'ils ont fait avec lui, à cause de la façon dont il est parti, gratuitement et pour un rival. Le fait qu'il parte c'était dur, mais encore plus de cette façon », a lancé l'Argentin, qui n'a donc pas apprécié la façon dont a été traité son ami uruguayen. Le fait de l'avoir laissé filer à l'Atlético est aussi mal passé...

Messi n'a aucun souci avec Griezmann

Et ce n'est pas tout, puisqu'un autre dossier sensible a été abordé. Celui menant à Antoine Griezmann, alors que plusieurs médias français et espagnols ont affirmé, à plusieurs reprises, que le numéro 10 blaugrana ne voulait pas de l'ancien Colchonero. Puis, une fois Grizi Barcelonais, ces mêmes publications évoquaient une mauvaise entente entre les deux hommes. Ce que la star du Barça a encore démenti.

« On a une bonne relation, je l'ai déjà dit, je n'ai aucun souci, tout ce qui s'est dit est faux, c'est très clair. La relation est bonne, on prend même du mate ensemble souvent, dans le vestiaire, en voyage », a expliqué le natif de Rosario, qui avait aussi montré son agacement un peu plus tôt dans l'entretien : « les gens consomment les médias et croient tout, et pensent vraiment que je fais les compos, les transferts, que je choisis l'entraîneur, mais la réalité en est très loin ». Mais nul doute que les relations entre les deux hommes, sur la pelouse surtout, continueront d'être scrutées de très près.