Les violentes agressions à Nice scandalisent toute l’Europe !

Les limites ont été dépassées. Hier, nous vous avons révélé sur notre site que de violents incidents ont éclaté à Nice après la défaite face au FC Lorient. À leur retour au centre d’entraînement, les joueurs de Franck Haise étaient attendus par des supporters mécontents. Ils étaient au nombre de 400 d’après nos informations. Certains éléments, dont Sofiane Diop, se sont notamment expliqués avec ces fans très en colère. Et puis certains ont totalement craqué en insultant puis en portant des coups à Jérémie Boga et Terem Moffi. Les deux joueurs, très choqués, ont été placés en arrêt de travail et ont porté plainte contre X. Le directeur sportif, Florian Maurice, a également été touché. Dans la soirée, l’OGC Nice a publié un communiqué de presse pour condamner ces faits très graves.

La suite après cette publicité

« Dimanche, à leur retour de Lorient, les Aiglons ont été accueillis devant le Centre d’entraînement et de formation par un rassemblement important. Le club comprend la frustration générée par la succession de contre-performances et de prestations éloignées de ses valeurs. En revanche, les débordements constatés durant ce rassemblement sont inacceptables. Plusieurs membres du club ayant été pris à partie. L’OGC Nice leur apporte tout son soutien et condamne ces actes avec la plus grande fermeté. » Dans la foulée, nous vous avons aussi expliqué que Franck Haise, qui a envoyé un message à son groupe, songe sérieusement à démissionner. Bref, le chaos règne sur la Côte d’Azur, où certains amoureux du club assurent qu’aucun acte de violence n’a été commis.

La suite après cette publicité

Une triste affaire condamnée par tout le monde

Toute cette triste affaire, qui a été dénoncée par l’UNFP, fait couler de l’encre. Hier, Jérôme Rothen a taclé les fans violents sur RMC Sport. « Les mauvais résultats et les mauvaises prestations des joueurs renvoient beaucoup de haine. Je peux comprendre la frustration, l’énervement, tout ce que vous voulez, de la part des supporters qui sont attachés à leur club. Ils sont là pendant des années, toute l’année. Les joueurs, on est tous de passage. Les dirigeants et les entraîneurs, pareil. Don, je peux comprendre que des supporters aient l’impression que des joueurs ne se battent pas assez, que l’entraîneur ne fait pas ce qu’il faut pour gagner des matches, que les dirigeants ne mettent pas assez d’argent alors qu’ils en ont mis quand même. Je peux comprendre l’énervement, les banderoles, etc. Mais quand tu as de la violence, où on est là en fait ? Dans quel monde on vit ? Chacun doit rester à sa place. Je veux dire que ce n’est pas parce que tu vas taper sur la gueule d’un mec qu’il va plus courir le week-end. J’ai une pensée pour les joueurs niçois. »

Dans l’After, Daniel Riolo a également réagi : « derrière ces faits répréhensibles, - des joueurs qui fendent la foule et se font insulter, ça peut arriver, se faire bousculer, c’est encore autre chose, enlever le bonnet, le jeter par terre et se faire cracher dessus, c’est de la violence - qu’est-ce qui va se passer après ça ? Que va-t-il se passer quand tu es face à un club qui n’est pas géré où on a fait n’importe quoi à tous les niveaux ? Ça ne veut pas dire que ça justifie quoi que ce soit, mais quand tu en arrives à un état de déliquescence aussi grand, c’est que rien n’est géré dans une institution. C’est qu’il y a un malaise profond. Il faut être très prudent, on ne manquera pas d’avoir des images, je vais personnellement attendre avant de me prononcer sur ces faits. Parler de la situation sportive de Nice, de la catastrophique gestion de ce club et de la situation dans laquelle il est, je veux bien. Mais sur les faits, je vais m’abstenir. »

La suite après cette publicité

L’Europe est scandalisée

Il n’y a pas que dans l’Hexagone que ces incidents font parler. En Italie, on est indigné à l’image de la Gazzetta dello Sport. « Folie à Nice, les ultras s’en prennent à l’équipe : Boga et Moffi sont passés à tabac. Après une sixième défaite consécutive, 400 personnes en colère attendaient l’équipe au centre d’entraînement : les deux joueurs ont porté plainte, le club les a mis au repos. (…) Tout a commencé sur les réseaux sociaux. Après la défaite 3-1 de Nice en Bretagne, des groupes d’ultras se sont rassemblés au centre d’entraînement, où les joueurs devaient récupérer leurs voitures. À l’arrivée du bus du club, plus de 400 supporters les attendaient. Selon les premiers témoignages, des insultes ont été proférées à l’encontre du directeur sportif Florian Maurice. La situation a dégénéré pour les deux attaquants, qui ont été agressés physiquement. »

En Belgique, La Dernière Heure écrit : « chaos à l’OGC Nice: deux joueurs et un dirigeant pris à partie par des supporters. La situation devient délétère à Nice: après une sixième défaite d’affilée dimanche, deux joueurs et le directeur sportif du club ont été pris à partie physiquement par leurs propres supporters devant le centre d’entraînement, dans la nuit de dimanche à lundi. » En Angleterre, The Sun a lancé : « attaque de fans. L’ancien joueur vedette de Chelsea (Boga, ndlr), âgé de 28 ans, aurait été frappé et pris à partie par des ultras du club lors d’une agression terrifiante alors qu’il montait dans le bus de l’équipe. Nice traverse une période cauchemardesque. Le mécontentement des supporters s’est accru au sein du club ces dernières semaines, l’équipe étant en difficulté tant au niveau national qu’européen. »

La suite après cette publicité

Le Nigeria et la Côte d’Ivoire défendent Moffi et Boga

Le Daily Mail en a aussi parlé. « Des joueurs de Nice, dont un ancien joueur de Chelsea, portent plainte après avoir été agressés par leurs propres supporters, alors que le club, propriété de Sir Jim Ratcliffe, sombre dans le chaos suite à cette défaite. Les joueurs niçois Jérémie Boga et Terem Moffi sont actuellement en arrêt maladie après une agression commise par leurs propres supporters, ce qui les a contraints à engager des poursuites judiciaires. Selon certains médias, Boga et Moffi ont été agressés à coups de poing et de pied, et on leur a craché dessus. Certains coups auraient été portés à leurs parties génitales. Ils auraient également été victimes d’insultes racistes. Moffi a joué 90 minutes, tandis que Boga est entré en jeu en cours de match. » Au Nigeria, on a aussi évoqué cette affaire qui concerne Moffi.

Le Daily Post a lâché : « l’attaquant des Super Eagles, Moffi, agressé par les supporters niçois après la défaite (…) Terem Moffi, était l’un des joueurs niçois agressés par leurs propres supporters après leur défaite 3-1 contre Lorient. » Sport Ivoire a également évoqué la situation de l’international Jérémie Boga. « Attaqué par les supporters, Boga absent pour cinq jours ! La défaite à Lorient a été celle de trop pour les supporters de l’OGC Nice. Le retour des joueurs, dimanche soir, après le match perdu en Ligue 1, la sixième défaite de rang, a été plus que mouvementé. Jérémie Boga a été particulièrement ciblé par les supporters. Il a été frappé au corps et dans les parties intimes. L’ailier ivoirien a subi aussi des insultes parfois racistes lors de ces débordements. Le Champion d’Afrique 2023 observera un arrêt de travail. L’ancien pensionnaire de Sassuolo qui a reçu l’aide du gardien niçois Yehvann Diouf pour échapper à ses agresseurs après avoir reçu des coups, s’est vu remettre une ITT (Incapacité Totale de Travail) d’au moins cinq jours. » Cette malheureuse affaire risque encore de faire couler de l’encre…