Le Bayer Leverkusen fait la guerre au Bayern Munich pour Florian Wirtz

Voilà un dossier dont la presse va longuement parler cet été. Auteur d’une nouvelle grosse saison avec le Bayer Leverkusen - 9 buts et 10 passes décisives en 26 rencontres de Bundesliga - Florian Wirtz (21 ans) est toujours convoité par les plus grosses équipes européennes. Tout s’est intensifié récemment après les révélations de la presse anglaise sur le désir de l’offensif allemand de quitter Leverkusen, souhaitant franchir un nouveau cap dans sa carrière. Pour le moment, trois prétendants l’adorent : le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich.

La suite après cette publicité

L’Allemagne assure que l’international allemand aurait fait son choix et aurait tranché en faveur du Real Madrid. Son deuxième choix se porterait sur Manchester City, et enfin, le Bayern Munich viendrait derrière. Pourtant, les Bavarois n’arrêtent pas d’évoquer le cas de Florian Wirtz dans les médias : «on veut Wirtz. Mais il y a trois parties impliquées : nous (le Bayern Munich), Leverkusen et le joueur. Il a un contrat à long terme avec Leverkusen», expliquait Uli Hoeness, rejoint par Karl-Heinz Rummenigge : «tout le monde au Bayern est d’accord pour dire qu’il est le joueur que nous voulons enrôler. Pas pour affaiblir Leverkusen mais pour nous renforcer. Wirtz est le meilleur joueur d’Allemagne».

Le Bayer Leverkusen souhaite prolonger Wirtz

Ce qui n’a clairement pas plu à la direction du Bayer Leverkusen, lassée des prises de parole du leader de Bundesliga à propos de son joueur. Fernando Carro, le patron du Bayer 04, a confirmé être agacé par la mise en scène du Bayern Munich autour de Florian Wirtz : «le Bayern n’a pas pris contact avec nous. Il n’y a donc pas d’offre du Bayern. Mais c’est vraiment un spectacle, cela ne me concerne pas. En fait, ça ne se fait pas. Ce n’est pas vraiment approprié», a-t-il exprimé, via Kicker.

La suite après cette publicité

Car malgré l’approche des cadors européens, Fernando Carro n’a pas dit son dernier mot et entend conserver le prodige offensif : «je m’attends à ce qu’il reste», a-t-il lâché, assurant une possibilité d’une prolongation de son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2027. Et alors que son actuel entraîneur, Xabi Alonso, est de plus en plus proche de rejoindre le Real Madrid, l’attaquant de 21 ans va devoir faire un choix d’ici cet été.