Chelsea - Everton : les compositions sont là

Pour le compte de la 28e journée de Premier League, Chelsea reçoit sur sa pelouse Everton. A domicile, les Blues optent pour un 3-4-2-1 avec Kepa Arrizabalaga comme dernier rempart derrière Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly et Benoît Badiashile. Reece James et Ben Chilwell assurent les rôles de pistons alors qu’on retrouve Mateo Kovacic et Enzo Fernandez dans l’entrejeu. N’Golo Kanté est lui sur le banc. Placé en pointe, Joao Félix est soutenu par Kai Havertz et Christian Pulisic.

De leur côté, les Toffees s’articulent en 4-5-1 avec Jordan Pickford dans les cages. La défense est composée de Seamus Coleman, James Tarkowski, Michael Keane et Ben Godfrey. Idrissa Gueye est placé en sentinelle auprès d’Amadou Onana et Abdoulaye Doucouré. Les ailes sont occupées Alex Iwobi et Dwight McNeil. Enfin, Demarai Gray est placé seul en pointe.

Chelsea toujours muet contre Everton !

Les compositions

Chelsea : Kepa - Fofana, Koulibaly, Badiashile - James, Fernandez, Kovacic, Chilwell - Havertz, Félix, Pulisic

Everton : Pickford - Coleman, Tarkowski, Keane, Godfrey - Iwobi, Onana, Gueye, Doucouré, McNeil - Gray