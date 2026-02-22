PL : Liverpool s’impose sur le fil, Fulham s’offre Sunderland, Wolverhampton perd encore

Sixième de Premier League, Liverpool avait l’occasion de recoller au top 4 ce dimanche. En déplacement sur la pelouse de Nottingham Forest, les Reds ont toutefois subi rapidement face aux locaux. Callum Hudson-Odi (3e), Elliot Anderson (11e) et Omari Hutchinson (22e) testaient rapidement Alisson Becker qui multipliait les parades. Avant la pause, Elliot Anderson avait une autre possibilité, mais frappait juste au-dessus du cadre (45e). Malmené, Liverpool n’y arrivait pas et il fallait attendre la seconde période pour que Curtis Jones oblige Stefan Ortega à faire un arrêt (54e). Finalement, Liverpool pensait chercher cette victoire en fin de match sur un but d’Alexis Mac Allister qui profitait d’un cafouillage (89e), mais ce but était refusé pour une moins. Mais l’Argentin voulait marquer et allait conclure quelques minutes plus tard en profitant d’un ballon qui traînait dans la surface (90e +7) Avec cette victoire 1-0, Liverpool reste à la sixième place, mais revient à hauteur de points de Chelsea (4e) et Manchester United (5e, mais un match en moins).

Dans le même temps, Fulham a fait une belle opération sur la pelouse de Sunderland. Grâce à un doublé de leur attaquant mexicain Raul Jimenez (54e et 61e) et Alex Iwobi (85e) malgré le penalty inscrit par Enzo Le Fée (76e), les Cottagers s’imposent 3-1 et grimpent à la dixième place de Premier League. Les Black Cats sont au douzième rang désormais. Enfin, la dernière rencontre entre Crystal Palace et Wolverhampton s’est achevée par une victoire 1-0 des Eagles sur un pion d’Evann Guessand (90e). Une rencontre marquée par le penalty raté de Toluwalase Arokodare (43e) et l’expulsion de Ladislav Krejci (61e). Lanterne rouge, Wolverhampton dispose de 10 points, soit une unité de moins que le record du pire total de Derby County, pire équipe de l’histoire de la Premier League. Les Wolves auront encore dix matches pour essayer de faire mieux.

Les matches de l’après-midi