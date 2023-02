PSG : Lionel Messi est incertain pour le Bayern Munich !

La suite après cette publicité

C’est une terrible nouvelle qui risque de frapper le Paris Saint-Germain, une fois encore. Le club de la capitale semble maudit, puisqu’après la blessure de Kylian Mbappé, Lionel Messi est à son tour touché. Selon le quotidien L’Equipe, la star argentine est incertaine pour le duel de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich du mardi 14 février.

C’est lors du match de Coupe de France face à l’OM que Messi s’est blessé aux ischio-jambiers. Le champion du monde 2022 souffre et manquera d’ores et déjà le déplacement à Monaco ce week-end, en Ligue 1. Sa présence lors du duel face aux Munichois en Europe est donc clairement incertaine, en attente d’un communiqué officiel du Paris Saint-Germain à son sujet…

Une attaque décimée

Un nouveau coup dur pour le club de la capitale, qui risque bel et bien de se présenter sans deux de ses trois vedettes offensives pour ce match aller des huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Sachant qu’en plus, Neymar ne semble pas à 100% et traîne lui aussi des pépins physiques, au niveau de la cheville notamment.

Un casse-tête pour Christophe Galtier, pour la préparation du match déjà, même dans le cas où l’Argentin venait à être disponible au tout dernier moment. Et pour sa composition de départ face à l’ogre allemand, le tacticien français devra donc faire appel à des joueurs moins habituels. Pas le meilleur des scénarios, alors qu’une grosse partie de la saison parisienne va se jouer sur cette double confrontation…